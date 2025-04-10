Zapewne wielu z nas cały czas zastanawia się nad tym, co trzeba jeść, by być zdrowym i jednocześnie szczupłym. Oto 8 diet, które naukowcy uważają za najlepsze dla naszego zdrowia. Duża część tekstu jest oparta na badaniach opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie Nature Medicine.
1. Dieta śródziemnomorska (MED)
Bazuje na dużej ilości warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów, oliwie z oliwek, orzechach oraz umiarkowanym spożyciu ryb i drobiu. Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, poprawia funkcje poznawcze i wspiera długowieczność.
2. Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)
Skoncentrowana na walce z nadciśnieniem. Obfituje w owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty, niskotłuszczowe nabiały i chude białko. Ogranicza sól i tłuszcze nasycone, poprawiając zdrowie serca.
3. Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay)
To połączenie diety śródziemnomorskiej i DASH z naciskiem na zdrowie mózgu. Szczególnie zaleca jedzenie zielonych warzyw liściastych, jagód, orzechów i ryb – pomaga zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimera, Parkinsona czy rdzeniowy zanik mięśni).
4. Dieta nordycka (ND)
Tradycyjna dieta skandynawska, oparta na rybach, warzywach korzeniowych, jagodach i pełnoziarnistych produktach. Cechuje się niską zawartością cukru i tłuszczów nasyconych, wspierając zdrowie metaboliczne.
5. Alternatywny Indeks Zdrowego Odżywiania (AHEI – Alternative Healthy Eating Index)
Opracowana przez Harvard, promuje zdrowe tłuszcze, rośliny strączkowe, owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. Osoby stosujące AHEI mają nawet o 86 proc. większe szanse na zdrowe starzenie się.
6. Dieta wegetariańska (VEG)
Wyklucza mięso, bazuje na produktach roślinnych – warzywach, owocach, orzechach, nasionach i roślinach strączkowych. Obniża ryzyko chorób serca, nadciśnienia i cukrzycy typu 2.
7. Dieta wegańska (VGN)
Całkowicie eliminuje produkty pochodzenia zwierzęcego. Dobrze zaplanowana dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych i wspomaga profilaktykę wielu chorób.
8. Dieta tradycyjna afrykańska (TAD – Traditional African Diet)
Zawiera warzywa, rośliny strączkowe, starożytne zboża (np. proso, sorgo) oraz fermentowane produkty. Badania wykazują, że poprawia markery metaboliczne i obniża stan zapalny już po dwóch tygodniach stosowania.
