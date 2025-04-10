8 najzdrowszych diet. Tak to widzą naukowcy. Fot. naTemat

Zapewne wielu z nas cały czas zastanawia się nad tym, co trzeba jeść, by być zdrowym i jednocześnie szczupłym. Oto 8 diet, które naukowcy uważają za najlepsze dla naszego zdrowia. Duża część tekstu jest oparta na badaniach opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie Nature Medicine.

1. Dieta śródziemnomorska (MED)

Bazuje na dużej ilości warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów, oliwie z oliwek, orzechach oraz umiarkowanym spożyciu ryb i drobiu. Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, poprawia funkcje poznawcze i wspiera długowieczność.

2. Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Skoncentrowana na walce z nadciśnieniem. Obfituje w owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty, niskotłuszczowe nabiały i chude białko. Ogranicza sól i tłuszcze nasycone, poprawiając zdrowie serca.

3. Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay)

To połączenie diety śródziemnomorskiej i DASH z naciskiem na zdrowie mózgu. Szczególnie zaleca jedzenie zielonych warzyw liściastych, jagód, orzechów i ryb – pomaga zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimera, Parkinsona czy rdzeniowy zanik mięśni).

4. Dieta nordycka (ND)

Tradycyjna dieta skandynawska, oparta na rybach, warzywach korzeniowych, jagodach i pełnoziarnistych produktach. Cechuje się niską zawartością cukru i tłuszczów nasyconych, wspierając zdrowie metaboliczne.

5. Alternatywny Indeks Zdrowego Odżywiania (AHEI – Alternative Healthy Eating Index)

Opracowana przez Harvard, promuje zdrowe tłuszcze, rośliny strączkowe, owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. Osoby stosujące AHEI mają nawet o 86 proc. większe szanse na zdrowe starzenie się.

6. Dieta wegetariańska (VEG)

Wyklucza mięso, bazuje na produktach roślinnych – warzywach, owocach, orzechach, nasionach i roślinach strączkowych. Obniża ryzyko chorób serca, nadciśnienia i cukrzycy typu 2.

7. Dieta wegańska (VGN)

Całkowicie eliminuje produkty pochodzenia zwierzęcego. Dobrze zaplanowana dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych i wspomaga profilaktykę wielu chorób.

8. Dieta tradycyjna afrykańska (TAD – Traditional African Diet)