Ogólnopolska inicjatywa edukacyjno-społeczna ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi. Zainicjowana przez fundację Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA i agencję DDOB w ramach projektu "MŁODE GŁOWY" akcja, promuje rekomendowany przez WHO sposób wspierania osób w kryzysie emocjonalnym. Co oznacza tak ważne trzy "P"?

Trzy "P" to najważniejsze kroki, jakie powinien znać i podjąć każdy z nas, w każdej sytuacji, kiedy widzi, że osoba z otoczenia przeżywa coś trudnego, dziwnie, nietypowo się zachowuje lub właśnie doświadczyła nagłego zdarzenia (np. uczestniczyła w wypadku). Czyli "Popatrz, Posłuchaj, Połącz".

To model, promowany przez WHO jako Pierwsza Pomoc dla Zdrowia Psychicznego, który ma umożliwiać szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych.

"Jeśli można edukować się w zakresie pierwszej pomocy ofiarom wypadków, można też wdrażać do codziennego życia i programów edukacyjnych Pierwszą Pomoc dla Zdrowia Psychicznego" – podkreśla Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji UNAWEZA.

KROK 1: Popatrz

Co to dokładnie oznacza? Chodzi o zauważenie oznak kryzysu psychicznego i zapewnienie bezpieczeństwa osobie, której udzielamy pomocy. Czym jest kryzys? Czasem zwykłym, codziennym wyzwaniem, któremu nie jesteśmy w stanie podołać, a czasem zdarzeniem, które odbieramy jako negatywne i nie dostajemy w nim wsparcia.

Jego oznaką może być płacz i krzyk, ale również sygnały bardziej subtelne, np. wrażenie, że dana osoba zachowuje się inaczej niż zwykle, jest zalękniona albo nienaturalnie pobudzona. Brakuje jej sił do pokonania przeciwności, pojawiają się myśli na temat braku sensu życia.

Jeśli nie jesteśmy pewni czy to taka właśnie sytuacja, warto zaufać swojej intuicji, jeśli podpowiada nam, że ktoś może zmagać się z czymś trudnym. Ponadto warto zareagować o jeden raz za dużo, nadmiernie, niż nie zareagować wcale. Nawet jeśli nie mamy pewności, czy nasza chęć pomocy zostanie przyjęta z wdzięcznością.

KROK 2: Posłuchaj

Ważne, aby osobie, która naszym zdaniem przezywa emocjonalny kryzys okazać empatię, zadać otwarte pytania o sytuację i samopoczucie, bez oceniania i udzielania rad. Wystarczy zainteresować się jej emocjami i pokazać, że nas to interesuje i zrobimy, co możemy, aby pomóc.

Powinniśmy też zwrócić uwagę, czy ta osoba w ogóle i w jaki sposób na nas reaguje albo, czy nie zachowuje się w sposób niepokojący. Także być przygotowanym na oznaki takie jak np. płacz, który tej osobie pomaga złagodzić ból i napięcie. Jeśli osoba w kryzysie sobie tego życzy, możemy ją dotknąć czy przytulić, ale warto najpierw o to zapytać.

KROK 3: Połącz

Czasem może zdarzyć się, że nasza pomoc nie wystarczy i potrzebne będzie wsparcie ze strony np. służb ratunkowych. Najczęściej będzie to sytuacja, w której uznamy, że czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone. Koniecznie musimy wtedy połączyć się z którąś ze służb, opowiedzieć o całej sytuacji i poprosić o pomoc.

Osobie w kryzysie możemy również zaproponować pomoc specjalistów, takich jak np. psycholog, lekarz czy interwent kryzysowy. Warto podać numery telefonu zaufania (116 111 lub 800 12 12 12 dla dzieci i młodzieży, 116 123 lub 800 70 22 22 dla dorosłych), a wszystkie te informacje zapisać potrzebującemu wsparcia na kartce lub w telefonie.

Influencerzy wspierają kampanię

W kampanię agencja DDOB partner akcji zaangażowała popularnych twórców internetowych ze względu na to, jak ogromny wpływ mają na młodych ludzi w sieci i jak wiele dobrego mogą zrobić w tak wrażliwym obszarze, jak zdrowie psychiczne. Wśród ambasadorów akcji znaleźli się m.in. Qczaj, Agnieszka Woźniak-Starak, Lara Gessler czy Red Lipstick Monster.

7 kwietnia – w Światowy Dzień Zdrowia ponad 300 twórców opublikowało pro bono treści edukacyjne na swoich profilach na Instagramie, promując ideę Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego. W ciągu 10 dni akcja osiągnęła potencjalny zasięg 10 milionów użytkowników – przede wszystkim dzięki relacjom twórców na Instagram Stories.

Na swoich profilach w mediach społecznościowych opublikowali oni specjalnie przygotowaną grafikę z trzema krokami oraz linkiem do strony https://helppp.pl/, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego.

Warsztaty dla twórców internetowych

Dodatkowo 14 kwietnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyły się warsztaty dla twórców internetowych, poświęcone odpowiedzialnemu mówieniu o zdrowiu psychicznym w mediach społecznościowych. Poprowadziła je psycholożka i ekspertka projektu MŁODE GŁOWY – Joanna Flis.

Na wydarzeniu pojawiło się kilkudziesięciu twórców reprezentujących różne środowiska i tworzących bardzo zróżnicowany content od edukacyjnego i psychologicznego po rozrywkowy oraz lifestyle’owy.

Połączyła ich jedna idea – potrzeba rozmowy o zdrowiu psychicznym, prowadzonej merytorycznie, empatycznie i odpowiedzialnie. Warsztaty będą kontynuowane w formie cyklicznych spotkań.