Stan psychiczny marki karmiącej wpływa na skład jej pokarmu, przekazywanego dziecku Fot.123rf.

Mleko matki to najcenniejszy skarb dla dziecka na pierwsze miesiące życia. Źródło składników odżywczych i substancji bioaktywnych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju noworodków i niemowląt. Ale czy tylko? Studenci i naukowcy z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego dowiedli, że mleko matki jest nośnikiem czegoś więcej, czegoś, co ma ogromny wpływ na dziecko.

Skład mleka uzależniony od stanu psychicznego

Badacze i studenci z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu doszli do wniosku, że samopoczucie psychiczne matki karmiącej może modyfikować skład jej pokarmu.

Zmiany w składzie mleka obejmują zarówno substancje hormonalne, jak i mikroorganizmy, mogą więc wywierać realny wpływ na rozwój niemowlęcia, jego system odpornościowy, a nawet... kształtowanie się jego charakteru.

Zespół przedstawił tę analizę na podstawie przeglądu niemal 40 publikacji naukowych, koncentrując się na czynnikach takich jak stres, depresja poporodowa czy stany lękowe u matki.

Rezultaty tej analizy są jasne: obciążenia psychiczne, których doświadcza matka, wpływają nie tylko na jej własne samopoczucie, ale także na wartość odżywczą pokarmu, którym karmi swoje dziecko.

Tym samym okazuje się, że mleko jest czymś więcej niż tylko źródłem składników odżywczych i substancji niezbędnych do prawidłowego rozwoju noworodków i niemowląt.

Mleko jako nośnik informacji

W sytuacjach, gdy matki doświadczają intensywnego stresu, zaobserwowano u nich m.in.:

podwyższony poziom kortyzolu (hormonu stresu), obniżenie ilości prolaktyny (hormonu ważnego dla produkcji mleka i rozwoju układu nerwowego), zmniejszenie stężenia korzystnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu DHA, zmiany w stężeniu przeciwciał, zmiany w stężeniu hormonów regulujących cykl dobowy, na przykład melatoniny .

"Interesującym odkryciem było zauważenie, jak dynamiczna jest zmiana wartości odżywczej mleka pod wpływem badanych czynników" – podkreślają autorzy.

Jako ilustrację podają przykład wzrostu kaloryczności mleka w pierwszym tygodniu życia dziecka u matek, które zgłaszały wysoki poziom stresu.

Stres matki a mikrobiom dziecka

Badacze doszli również do wniosku, że niemowlęta karmione piersią przez matki doświadczające przewlekłego stresu mają mniej różnorodne bakterie jelitowe. To z kolei może mieć konsekwencje dla ich odporności, przebiegu różnych procesów metabolicznych oraz rozwoju układu nerwowego u dziecka.

Mogą także wystąpić zmiany w ekspresji genów, które nie wynikają ze zmian w sekwencji DNA.

Wyniki badań a praktyka

Autorzy przeglądu badań podkreślają, że wyniki ich analiz pomogą zwrócić uwagę osób opiekujących się kobietą karmiącą po porodzie na jej stan psychiczny.