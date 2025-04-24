Wege nie znaczy zdrowszy. Lista niezdrowych zamienników mięsa Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Coraz więcej osób sięga po wegetariańskie czy wegańskie produkty z przekonaniem, że wybiera to, co najzdrowsze. W końcu "wege", "bio" czy "naturalne" brzmią jak synonim troski o ciało, planetę i sumienie. Ale czy naprawdę każde zielone opakowanie to gwarancja zdrowia? Niestety – nie. I choć wege dieta może być pełna wartości, niektóre zamienniki to ukryte bomby tłuszczu, soli i cukru. Oto ich lista.

Wegańskie chipsy, roślinne sery i napoje owsiane z "superfoods" – półki sklepów ze zdrową żywnością aż uginają się od produktów, które z pozoru wyglądają jak spełnienie marzeń każdego dbającego o zdrowie.

Problem w tym, że wiele z nich, mimo zielonego listka na opakowaniu, ma więcej wspólnego z fast-foodem niż z dietą wspierającą organizm. Marketing robi swoje, ale fakty? Fakty są mniej apetyczne. Poniżej lista 10 "zdrowych" produktów wege, które mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc – zwłaszcza jeśli lądują na talerzu regularnie.

1. Chipsy z buraka i marchwi – EKO, ale smażone

Przykład: Chipsy warzywne Bio marki NaturAvena.

Choć skład to tylko warzywa i olej, technologia smażenia sprawia, że są równie tłuste co klasyczne chipsy. Porcja 40 g to aż 10 g tłuszczu i prawie 200 kcal. Dlaczego niezdrowe? Mimo braku konserwantów i dodatków to nadal smażona przekąska z wysokim indeksem glikemicznym.

2. Wege parówki – roślinne, ale mocno przetworzone

Przykład: Parówki roślinne Dobra Kaloria z grochu i soi.

Choć nie zawierają mięsa, mają w składzie błonnik pszenny, gumę guar i aromaty dymu wędzarniczego. Dlaczego niezdrowe? Długi skład, mało białka, wysoka zawartość soli – to przetworzona żywność w czystej postaci.

3. Desery z aquafaby – wegańskie bezy pełne cukru

Przykład: Wegańska beza kokosowa od Frank & Oli.

Aquafaba sama w sobie nie szkodzi, ale połączenie z cukrem i skrobią to już po prostu bomba glukozowa. Dlaczego niezdrowe: praktycznie brak wartości odżywczych, a duża dawka prostych cukrów.

4. Raw batony z daktyli – zdrowy zamiennik słodyczy?

Przykład: Raw Energy od Bombus Natural.

Składniki są naturalne, ale to nadal 250–300 kcal i 40 g węglowodanów w jednym batoniku. Dlaczego niezdrowe? IG porównywalny do lodów. Łatwo przesadzić, szczególnie przy diecie odchudzającej.

5. Burgery z grzybów i panierką – smażone i ciężkostrawne

Przykład: Burger z boczniaka "Roślinnie jemy".

Grzyby to świetna baza, ale po smażeniu w głębokim oleju i obtoczeniu w panierce – robi się tłusto i ciężko. Dlaczego niezdrowe? Wielokrotnie podgrzewany olej + panierka = tłuszcze trans i problem dla układu pokarmowego.

6. Eko margaryna z tłuszczem palmowym

Przykład: Bio Vegan margaryna Alsan-Bio.

Produkt bez laktozy i wegański, ale z olejem palmowym i kokosowym. Dlaczego niezdrowe? Tłuszcze nasycone szkodzą sercu. Produkcja oleju palmowego niszczy środowisko.

7. Wege majonez z olejem słonecznikowym

Przykład: Vegg Mayo od Take It Veggie (Kaufland).

Zamiennik klasycznego majonezu, ale z przewagą tłuszczu omega-6, skrobi i cukru. Dlaczego niezdrowe? Nadmiar omega-6 bez równowagi z omega-3 może sprzyjać stanom zapalnym.

8. Mleka roślinne z dodatkami i cukrem

Przykład: Napój ryżowy Bio marki Natumi.

Choć reklamowany jako "bez cukru", naturalnie zawiera go sporo, do tego gumy i zagęstniki. Dlaczego niezdrowe? Niewiele białka, mało wapnia, dużo cukru – to nie jest dobry zamiennik mleka dla dzieci.

9. Granola z syropem z agawy – niby fit, ale…

Przykład: Granola Go Vege z Biedronki.

Wygląda zdrowo, ale skład to głównie agawa, olej kokosowy i aromaty. Dlaczego niezdrowe? Agawa ma mnóstwo fruktozy – obciąża wątrobę, zwiększa ryzyko insulinooporności.

10. Wege "ser" z oleju kokosowego i skrobi

Przykład: Ser wegański Violife Original.

Zamiennik sera, który w zasadzie nie ma jego właściwości odżywczych. Dlaczego niezdrowe: brak białka, mnóstwo tłuszczu nasyconego – to bardziej pasta tłuszczowa niż ser.

Etykieta "bio" to za mało! Produkty roślinne, wegańskie i ekologiczne mogą być zdrowe, ale tylko wtedy, gdy mają krótki skład, nie są nadmiernie przetworzone i nie zawierają ukrytych tłuszczów i cukrów. Zanim sięgniesz po coś "zdrowego" z półki, przeczytaj skład. Bo czasem lepiej zjeść domową pastę z fasoli niż "bio" chipsy z buraka.