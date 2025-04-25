Spożywanie kolorowych, słodzonych napojów gazowanych może skracać życie. Fot.123rf.

O tym, że na długość naszego życia w zdrowiu ma wpływ prowadzony przez nas styl życia, wiadomo od dawna. Do najważniejszych jego składników należą oczywiście aktywność fizyczna i stosowana dieta. A w niej nie tylko to, co jemy, ale również co pijemy. Albo czego unikamy, co ma również ogromne znaczenie.

Możliwość dożycia w zdrowiu 100 lat to marzenie większości z nas. Wydaje się to nierealne przy dzisiejszym zanieczyszczeniu środowiska, braku aktywności fizycznej, życiu w permanentnym stresie czy niezdrowej diecie.

Jednak badacz Dan Buettner, uznawany za "guru" długowieczności uważa, że oprócz rzeczy, które robimy dla zdrowia, są takie, których powinniśmy kategorycznie unikać.

Swoje opinie przekazuje na podstawie 20-letnich badań tzw. Niebieskich Stref (Blue Zones), czyli miejsc na świecie, gdzie żyje najwięcej stulatków. Regiony te obejmują prefekturę Okinawa w Japonii, prowincję Nuoro na Sardynii, półwysep Nicoya w Kostaryce i Ikarię w Grecji.

Ten napój nie wzmacnia, a skraca życie

Na tej podstawie można przypuszczać jakie elementy czy konkretne składniki np. codziennej diety lub ich wykluczenie wpływa na długowieczność. Z najnowszych badania Dana wynika, że spora liczba osób dożywających w Blue Zones stu lat NIGDY nie pije napojów gazowanych.

"Jednocześnie osoby te nie liczą kalorii, nie przyjmują witamin, nie ważą gramów białka, a nawet nie czytają etykiet. Nie ograniczają spożycia jedzenia – w rzeczywistości celebrują jedzenie. Piją kawę na śniadanie, herbatę po południu, wino o 17:00 i wodę przez cały dzień. Nigdy nie piją napojów gazowanych, w tym także dietetycznych" – podkreśla badacz.

Jak to możliwe, że wykluczenie jednego produktu z diety może dawać tak doskonałe efekty? Odpowiedź leży w składnikach, które te napoje zawierają.

Co nam szkodzi w napoju gazowanym?

Autor podkreśla, że tym, co jest negatywne w napojach gazowanych, wcale nie jest sam gaz. Są nimi substancje, które składają się na finalną formułę napoju. Czas poznać największych "trucicieli".

1. Syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy

Głównym problemem jest fakt, że fruktoza to cukier prosty, który, zanim zostanie wykorzystany jako energia dla organizmu, musi zostać przekształcony w glukozę, glikogen lub tłuszcz przez wątrobę. To bardzo obciąża ten narząd i zwiększa ryzyko stłuszczenia wątroby.

Fruktoza jest również powiązana ze zwiększoną insulinoopornością, która ostatecznie prowadzi do cukrzycy typu 2. Ponadto nie "zaspokaja" mózgu pod kątem dostarczonej energii i nie wyłącza sygnałów głodu, więc wciąż chce nam się jeść.

2. Ogólna wysoka zawartość cukru

"Czy kiedykolwiek dodałbyś 10 łyżeczek cukru do płatków śniadaniowych Prawdopodobnie nie. Ale to jest ilość cukru, którą spożywasz, gdy wypijasz puszkę napoju gazowanego" – podkreśla Dan Buettner.

Nadmierne spożycie cukru nas tuczy, zatyka nasze tętnice, zakłóca pracę organów i przedwcześnie nas zabija. Zbyt duża ilość cukru w ​​diecie tłumi układ odpornościowy, utrudniając odpieranie chorób.

Podnosi również poziom insuliny, co może prowadzić do cukrzycy i zmniejszenia płodności, powodować otyłość, a nawet skrócić życie.

Jedna puszka napoju gazowanego stanowi większość dziennego spożycia cukru, a przecież to nie jedyny cukier, jaki spożyjemy danego dnia. Dodatkowo osoby regularnie pijące napoje gazowane nie poprzestają na jednej puszce dziennie.

3. Aromaty i dodatki

Większość dodatków w napoju gazowanym ma za zadanie utrzymać jego smak, kolor czy nasycenie dwutlenkiem węgla. Nawet jeśli te toksyczne substancje nie są szkodliwe bezpośrednio w momencie ich spożywania, organizm musi je odfiltrować.

Tym zajmują się nerki, co wymaga czasu, wysiłku i zasobów (takich jak woda) ze strony organizmu.

Dlatego niektóre osoby regularnie pijące napoje gazowane cierpią na kamienie nerkowe. Jeśli więc już koniecznie musimy je pić, pijmy też przy okazji dużo wody.

4. Kofeina

Kofeina jest jedną z niewielu substancji, które mogą przekraczać barierę krew-mózg. Nie jest szkodliwa, gdy jest spożywana w rozsądnej ilości. Niestety jest masa napojów gazowanych, które ją zawierają.

A ponieważ ma właściwości uzależniające, z czasem spożywamy ich jeszcze więcej. To zakłóca nasze naturalne procesy w organizmie.

5. Zamienniki cukru (np. aspartam)