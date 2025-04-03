Ten pierwiastek robi dla nas więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bierze udział w licznych procesach biochemicznych i wpływa na pracę wielu układów i narządów. Jego niedobór może być powodem licznych zaburzeń. Magnez, bo o nim mowa, odgrywa również istotną rolę w metabolizmie glukozy i insuliny.

Zwykle niedobór magnezu kojarzymy z bardzo oczywistymi objawami jak skurcze mięśni, drganie powiek czy zmęczenie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele innych symptomów wskazuje na jego braki w organizmie.

Również że jego niedobory są związane z niektórymi chorobami. A szacuje się, że niedobór magnezu występuje u nawet u 61-90 proc. mężczyzn oraz 52-70 proc. kobiet.

Magnez to pierwiastek wielozadaniowy

Ten pierwiastek to prawdziwy pracoholik. Ilość procesów, jakie dla nas ogarnia, jest ogromna. Wpływa ochronnie na serce, utrzymuje prawidłowe ciśnienie krwi, dba i mineralizację kości. Może przeciwdziałać procesom zapalnym oraz zapobiegać spadkowi odporności, niedotlenieniu czy uczuleniom.

Mało kto zwraca na to uwagę, ale odgrywa on też kluczową rolę w przypadku chorób cywilizacyjnych o charakterze metabolicznym, takich jak między innymi insulinooporność i cukrzyca typu 2. A to jak wiadomo, pierwsza niezakaźna choroba, uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku.

W Polsce na cukrzycę typu 2 zdiagnozowanych jest około 3 milionów osób, a stan przedcukrzycowy ma kolejne 5 mln. Dla tych 8 mln ludzi nieocenionym wsparciem w chorobie może być magnez. Dlaczego?

Badania potwierdzają, że u niemal 50 proc. pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą występuje niedobór magnezu i odwrotnie – u pacjentów z obniżonym poziomem magnezu w surowicy krwi wzrasta ryzyko wystąpienia insulinooporności oraz cukrzycy typu 2.

Jak działa magnez w przypadku cukrzycy?

Udowodniono, że magnez może znacznie poprawiać metabolizm glukozy i insuliny. Wpływa ponadto na poprawę wrażliwości komórek na insulinę, dzięki zwiększeniu wydzielania insuliny oraz zmniejszaniu insulinooporności. To pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru w organizmie.

Z badań wynika również, że niedobór magnezu zwiększa ryzyko występowania przewlekłych powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia, nefropatia czy neuropatia. A dodatkowo, że magnez zmniejsza poziom glukozy na czczo.

Oznacza to, że ze względu na jego korzystne działanie, może być dodatkowym wsparciem farmakoterapii zarówno u pacjenta już zdiagnozowanego na cukrzycę typu 2, jak i osoby w stanie przedcukrzycowym.

Jaka ilość tego pierwiastka jest optymalna przy cukrzycy i insulinooporności? Zgodnie z zaleceniami ekspertów to 240 – 480 mg magnezu dziennie. Natomiast zalecenia w sprawie dawkowania i sposobu przyjmowania magnezu powinniśmy utrzymać od lekarza, który prowadzi naszą terapię.

Lekarze zalecają zwykle w takich sytuacjach przyjmowanie magnezu w preparatach lekowych. Również w formach bardziej przyswajalnych dla naszego organizmu jak sole organiczne, np. cytrynian lub mleczan magnezu. Dobrze, jeśli preparat jest wzbogacony w witaminę B6, ponieważ zwiększa ona przyswajanie tego pierwiastka.

Przyczyny ciągłego niedoboru magnezu

Na powstawanie niedoborów magnezu ma wpływ stresujący tryb życia i uboga w zdrowe, a bogata w produkty wysokoprzetworzone, pełne tłuszczu i cukru dieta. Często, nawet jeśli spożywamy produkty, w których magnezu teoretycznie powinno być sporo, wciąż mamy niedobory.

Winne są metody technologiczne oraz nawozy wykorzystywane do produkcji żywności. Obniżają one zawartość magnezu w produktach spożywczych. Wpływ na podaż magnezu ma także picie dużej ilości kawy, herbaty, spożywanie alkoholu. Niedobór może być też związany ze stosowaniem określonych leków np. uspokajających czy antybiotyków.  

