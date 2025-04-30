Rewolucyjne zmiany od 1 maja. Na jakie badania będą mogły kierować też pielęgniarki i położne? Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

1 maja wchodzi w życie nowy program "Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej". Za jego sprawą (między innymi) pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać więcej skierowań na badania. Dzięki temu możemy uniknąć wizyty u lekarza, by uzyskać odpowiedni kwitek. Co jeszcze się zmieni?

REKLAMA

30 kwietnia kończy się program "Profilaktyka 40+". W jego miejsce 1 maja wchodzi w życie "Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej". To szansa na wiele ważnych i darmowych badań dla większej liczby Polaków.

1 maja rusza program "Moje zdrowie – Bilans Zdrowia Osoby Dorosłej". Co zakłada?

"Z badań przesiewowych w ramach nowego programu profilaktycznego będą mogli skorzystać już 20-letni Polacy. Górna granica wieku nie została określona. Przy czym pacjenci w wieku 20-49 lat będą mieć wykonywane profilaktyczne badania bilansowe raz na 5 lat, natomiast ci powyżej 49. roku życia raz na 3 lata" – mogliśmy przeczytać w artykule NaTemat.

REKLAMA

W tym samym tekście możemy też zapoznać się z listą badań, które są objęte tym programem. Dzielą się na dwa zakresy. Podstawowy to morfologia krwi, glukoza, kreatynina (z eGFR), lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy), TSH (hormon tarczycowy). Rozszerzony ze specjalistycznymi badaniami jest z kolei zależny od wieku i wyniku ankiety z Internetowego Konta Pacjenta.

Właśnie ta ankieta ma być kolejną nowością w porównaniu z poprzednim programem. Na podstawie zaznaczonych odpowiedzi pacjent otrzyma zestaw badań diagnostycznych do wykonania. Z kompletem wyników będzie mógł spotkać się z personelem medycznym w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i omówić swoje wyniki.

REKLAMA

Rewolucyjne zmiany od 1 maja. Na jakie badania będą mogły kierować też pielęgniarki i położne?

Nadchodząca rewolucja rozszerza też listę badań diagnostycznych, na które mogą wysyłać nas pielęgniarki i położne. Dzięki temu w niektórych sytuacjach nie będziemy musieli iść jeszcze do lekarza po skierowanie.

"Zgodnie z projektem, pielęgniarki i położne będą mogły wystawić skierowanie na badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi, takie jak: hormon tyreotropowy (TSH), aminotransferaza alaninowa (ALAT), aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), lipoproteina A oraz PSA całkowite u mężczyzn" – podaje portalsamorzadowy.pl.

REKLAMA