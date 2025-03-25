W maju ma ruszyć nowy państwowy program badań przesiewowych, dostępny dla osób od 20. roku życia.

To szansa na darmową morfologię, sprawdzenie poziomu cukru we krwi i skontrolowanie stanu wątroby. To ostatnie może być ważne dla wielu Polaków, bo nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zgony spowodowane piciem alkoholu – napoju, którego wątroba nie lubi. Niestety, nawet ci, którzy prowadzą zdrowy tryb życia, nie są wolni od chorób, których ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Dlatego nasi rodzice i dziadkowie będę mogli przebadać się w kierunku choroby otępiennej. To wszystko i o wiele więcej w ramach programu "Moje zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej". Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów.

Ministerstwo Zdrowia program badań profilaktycznych "Moje zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej" zapowiadało od miesięcy. Miał zastąpić "Profilaktykę 40+". I wreszcie, od maja, ma ruszyć. Projekt został jeszcze przekazany do konsultacji publicznych, ale to tylko formalność.

Z badań przesiewowych w ramach nowego programu profilaktycznego będą mogli skorzystać już 20-letni Polacy. Górna granica wieku nie została określona. Przy czym pacjenci w wieku 20-49 lat będą mieć wykonywane profilaktyczne badania bilansowe raz na 5 lat, natomiast ci powyżej 49. roku życia raz na 3 lata.

Jakie badania oferuje nam Ministerstwo Zdrowia?

Badania diagnostyczne mają zostać podzielone na dwa zakresy: podstawowy oraz rozszerzony. Jakie badanie znajdziemy w każdym zakresie?:

Podstawowy: morfologia krwi, glukoza, kreatynina (z eGFR), lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy), TSH (hormon tarczycowy).

Rozszerzony: warunkowo, w zależności od wieku i wyniku ankiety z Internetowego Konta Pacjenta: 

  • ALAT i ASPAT, czyli tzw. próby wątrobowe, oceniające funkcjonowanie wątroby
  • GGTP, dzięki określeniu poziomu tego enzymu monitoruje się choroby wątroby i trzustki
  • PSA całkowity u mężczyzn, marker przerostu prostaty, wykonywany w celu wczesnego wykrycia raka prostaty
  • anty-HCV, badanie wykazujące obecność lub brak przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C 
  • lipoproteina (a), wykonywana raz w życiu, pozwala ocenić ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe

    • IKP, POZ i IPZ – czyli ankieta i badania, wyniki oraz plan

    Program ma dużo więcej korzystnych dla pacjenta składowych niż odchodząca Profilaktyka 40+. Podstawą do wykonania badań jest bardzo dokładne wypełnienie ankiety, dostępnej w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w placówce POZ z pomocą personelu.

    Na podstawie zaznaczonych odpowiedzi pacjent otrzyma zestaw badań diagnostycznych do wykonania. Z kompletem wyników będzie mógł spotkać się z personelem medycznym w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i omówić swoje wyniki.

    Dowie się, jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób i otrzyma Indywidualny Plan Zdrowotny, który pomoże mu zadbać o zdrowie na każdym etapie życia.

    "Z wiekiem nasze zdrowie wymaga większej kontroli. Jeśli wyniki badań wykażą problemy zdrowotne, to lekarz ustali indywidualny plan dalszej diagnostyki i leczenia dla pacjenta" – mówi ministra Izabela Leszczyna.

    Specjalne, dodatkowe badanie będzie dostępne dla osób powyżej 60. roku życia. To badanie diagnostyczne w kierunku chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans.

    Personel medyczny wyposaży również pacjenta w zalecenia dotyczące:

  • zdrowego stylu życia,
  • diety i aktywności fizycznej,
  • badań profilaktycznych,
  • kalendarza szczepień zalecanych,
  • rekomendowanych dalszych działań prozdrowotnych, wynikających ze stwierdzonych czynników ryzyka.

    • Ponadto wszystkie wyniki będą raportowane do IKP i za zgodą pacjenta będą mieli do nich dostęp inni lekarze, w tym specjaliści.

    Zachęcić do badań może przemyślana promocja

    Wydaje się, że istotna będzie strategia promowania nowego programu, aby nie miał tak słabych wyników, jak wycofywana Profilaktyka 40+. Okazuje się, że z 23 mln Polaków uprawnionych do skorzystania z programu, zrobiło to jedynie 2,8 mln, czyli trochę ponad 12 proc.

    Ważne jest również, aby nowy program nie okazał się czasową akcją, "zrywem" badań przesiewowych, a miał swoje stałe miejsce. Eksperci od dawna wskazywali, że segmentem predysponowanym do prowadzenia profilaktyki, w tym badań przesiewowych jest POZ.

    I to w jego ramach powinno się wydzielić osobny obszar, niezależny od medycyny naprawczej. To może przyczynić się do skutecznego skłaniania do badań profilaktycznych ludzi zdrowych, aby uniknąć wielu chorób w przyszłości.

