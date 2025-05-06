Resort zdrowia kontynuuje prace legislacyjne ws. e-papierosów i innych wyrobów. Aliaksandr Valodzin/East News

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o kontynuowaniu procesu legislacyjnego dotyczącego e-papierosów. Prace nad tą regulacją zostały wznowione z priorytetem ochrony nieletnich, pomimo uwag, jakie zgłosiła Komisja Europejska.

"Uwagi KE nie przedłużają jednak okresu zawieszenia prac nad projektem – proces legislacyjny zostanie wznowiony" – informowało w środę 30 kwietnia Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o nowelizację ustawy z 9 listopada 1995 roku, która wprowadza m.in. ograniczenia w obrocie beznikotynowych e-papierosów oraz woreczków tytoniowych.

Komisja Europejska przesłała swoje uwagi 25 kwietnia 2025 roku. Zdaniem resortu, te miały "charakter ogólny" i dotyczyły definicji papierosów elektronicznych, wymogów dotyczących ich opakowań oraz definicji pojemników zapasowych, oraz powiązanych wyrobów. Według ministerstwa projekt jest co do zasady "zgodny z prawem Uniii Europejskiej" i przede wszystkim ma chronić nieletnich.

Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży tych wyrobów osobom poniżej 18. roku życia.

Co zmieni nowelizacja?

Nowe przepisy mają wprowadzić jednolite, bardziej restrykcyjne zasady dla wszystkich typów e-papierosów – jednorazowych i wielorazowych, z nikotyną i bez – a także dla pojemników zapasowych z płynem beznikotynowym. Ponadto e-papierosy mają zniknąć z automatów i sprzedaży internetowej. Zakazana ma być również ich reklama i promocja, co jest nowością w przypadku produktów beznikotynowych.

Wszystkie opakowania będą musiały zawierać ostrzeżenie o szkodliwości dla zdrowia. Co więcej, zakaz używania e-papierosów w miejscach publicznych (jak szkoły, przystanki, restauracje) zostanie rozszerzony także na wersje beznikotynowe. Nowelizacja uwzględnia kontrolę samego aktu wapowania.

Projekt UD86 kompleksowo reguluje również rynek woreczków nikotynowych. Wedle nowelizacji zostaną one uznane za wyroby powiązane do użytku doustnego (jak leki) i objęte podobnymi zakazami, jak ww. dotyczące e-papierosów. Zostanie wprowadzony limit maksymalnej zawartości nikotyny na poziomie 20 mg/g oraz, również, obowiązku umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych.

Sprzedaż będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Zarówno producenci liquidów i woreczków będą musieli zgłaszać szczegółowe informacje o produkcie do Biura do spraw Substancji Chemicznych na 6 miesięcy przed wprowadzeniem go na rynek.

