Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców Fot. Andrzej Iwanczuk / East News

Kancelaria Prezydenta poinformowała o zawetowaniu przez Andrzeja Dudę ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Umotywowane jest to poważnymi wątpliwościami w zakresie sprawiedliwości społecznej oraz zgodności z zasadami konstytucyjnymi. Rząd raczej nie zyska większości do odrzucenia weta.

Andrzej Duda podjął tę decyzję m.in. po rozmowach z przedstawicielami strony społecznej Rady Dialogu Społecznego. Było to dla prezydenta ważne, bo ustawa zakładająca obniżenie składki od dawna wzbudzała kontrowersje m.in. w opinii organizacji pacjenckich. A przy uchwalaniu ustawy takie konsultacje społeczne się nie odbyły.

Kolejnym argumentem za odrzuceniem ustawy była dla prezydenta konieczność obniżenia wpływów do NFZ o co najmniej 5 mld złotych rocznie, bez wskazania innego sposobu na "zasypanie" tej dziury. I to przy już aktualnym wielomiliardowym deficycie.

Wypomniał także niezatwierdzony plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2025 r., niezapłacone nadwykonania za ostatni kwartał ubiegłego roku czy brak możliwości finansowania na bieżąco świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawę obniżającą składkę zdrowotną Sejm uchwalił 4 kwietnia 2025 r. "Za" głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Ze zmiany skorzystałoby 2,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorców obowiązywałaby dwuelementowa podstawa wymiaru składki zdrowotnej: do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa.

