Według deklaracji resortu zdrowia od 1 lipca leczenie endometriozy w Polsce będzie refundowane Fot.123rf.

Diagnozowanie tej choroby zwykle trwa latami. A gdy wreszcie kobieta dowiaduje się, co jej jest, to leczy się i operuje, prywatnie. Tak było dotąd, ale właśnie się zmienia. Na tę wiadomość kobiety w Polsce czekały od dawna. Endometriozę, na którą choruje milion z nich, będą mogły leczyć na NFZ. Jest już też szybki test, który ma pomóc w wykryciu choroby.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała na antenie TVN24, że w jej resorcie trwają prace nad standardami kompleksowej opieki nad pacjentką z endometriozą. Prawdopodobnie od tegorocznych wakacji, a dokładnie od 1 lipca 2025 roku, kobiety będą mogły skorzystać z nich naprawdę, a nie tylko w teorii.

Projekt rozporządzenia trafi w tym miesiącu do konsultacji społecznych.

– Liczę na to, że wszystkie pacjentki, kobiety chore na endometriozę, przyślą nam swoje uwagi – zachęca szefowa Ministerstwa Zdrowia.

Centrum leczenia endometriozy i zajęcia na uczelniach medycznych

Ministra potwierdziła, że powstanie centrum leczenia endometriozy: – Nie będzie można zaawansowanej endometriozy leczyć w każdym szpitalu. To muszą robić specjaliści i profesjonaliści, którzy znają się na tej chorobie.

Zadeklarowała ponadto, że do wszystkich rektorów uczelni medycznych wystosuje pismo, w którym poprosi o to, żeby uwzględnili podczas zajęć z zakresu ginekologii, czym jest endometrioza, jak się ją diagnozuje i jak się leczy.

Objawy endometriozy bywają nietypowe, połowa kobiet choruje na niepłodność

Endometrioza to choroba, która ze względu na objawy może wyłączyć kobiety z normalnego funkcjonowania, włącznie z koniecznością rezygnacji z pracy. Jest również przyczyną połowy wszystkich przypadków niepłodności u kobiet. Oto na jakie objawy kobieta powinna zwrócić uwagę:

obfite i bardzo bolesne i miesiączki, mogące prowadzić nawet do utraty przytomności ból w obrębie dolnego odcinka pleców i miednicy mniejszej częste oddawanie moczu, z nagłym parciem ból podczas współżycia naprzemienne biegunki lub zaparcia

Szybki test na endometriozę dostępny w pięciu polskich szpitalach

Kobieta, która podejrzewa u siebie endometriozę, będzie mogła zdiagnozować się robiąc szybki test EndoRNA. Taka możliwość jest na razie dostępna w pięciu szpitalach w Polsce, m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie.

Na razie jest to opcja w ramach badań skuteczności tego testu. Dlatego oprócz materiału pobranego podobnie jak do cytologii, potrzebnego do wykonania testu, kobiety mają pobierane też laparoskopowo wycinki do diagnostyki.

Następnie porównuje się wyniki obu metod, by porównać efekty i sprawdzić, czy wspomniany test jest równie skuteczny w diagnostyce endometriozy.