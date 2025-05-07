Złota kawa podbija Polskę. Dlaczego warto pić kawę ze złotymi przyprawami Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Jeszcze do niedawna kawę traktowaliśmy głównie jako poranny zastrzyk energii. Teraz coraz więcej osób sięga po jej zdrowszą, bardziej egzotyczną wersję – tzw. złotą kawę. Ten napój, inspirowany ajurwedą i tradycjami Wschodu, to połączenie klasycznej kawy z kurkumą, cynamonem i imbirem. Smakuje jak rozgrzewające latte z nutą Orientu, a przy tym działa niczym naturalny shot zdrowia.

Złota kawa podbija Polskę. Dlaczego warto pić kawę ze złotymi przyprawami

Złota kawa zawdzięcza swoją nazwę intensywnie żółtemu kolorowi kurkumy – jednej z najpotężniejszych przypraw świata. To właśnie kurkumina, czyli główny składnik aktywny kurkumy, odpowiada za szereg jej prozdrowotnych właściwości.

Działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, antyoksydacyjnie i wspiera odporność. W połączeniu z imbirem i cynamonem tworzy mieszankę, która skutecznie rozgrzewa organizm, poprawia krążenie i wspiera trawienie.

Imbir to kolejny superbohater tej kawy – od wieków znany jako naturalny lek na przeziębienia. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i skutecznie łagodzi dolegliwości żołądkowe. Cynamon z kolei stabilizuje poziom cukru we krwi, obniża poziom "złego" cholesterolu i nadaje kawie niepowtarzalnego aromatu, który działa jak naturalny antydepresant.

Ale to nie koniec korzyści. Dodatek tych przypraw do kawy może łagodzić negatywne skutki kofeiny – takie jak uczucie rozdrażnienia czy podrażnienie żołądka. Dzięki temu złota kawa staje się łagodniejsza dla organizmu, a przy tym dostarcza równie skutecznego "kopniaka" energii.

Złotą kawę możesz przygotować samodzielnie w domu – wystarczy dodać do klasycznego espresso lub kawy z mlekiem szczyptę kurkumy, imbiru i cynamonu. Dla lepszego wchłaniania kurkuminy warto dodać też odrobinę pieprzu oraz tłuszczu (np. mleka kokosowego lub kroplę oleju MCT). Efekt? Napój, który nie tylko świetnie smakuje, ale też wspiera twoje zdrowie każdego dnia.

Coraz więcej kawiarni w Polsce wprowadza złotą kawę do swojego menu. To już nie tylko moda z Instagrama, ale świadomy wybór dla tych, którzy chcą zadbać o odporność, metabolizm i samopoczucie – bez rezygnowania z ulubionej filiżanki kofeiny.