60 studentów Akademii Policji w Szczytnie zaraziło się norowirusem
60 studentów Akademii Policji w Szczytnie zaraziło się norowirusem Fot. Artur Szczepański/ REPORTER / East News

Masowe zatrucie w Akademii Policji w Szczytnie. Ponad 60 studentów i słuchaczy ma silne objawy infekcji żołądkowo-jelitowej. Na uczelnię przyjechało pogotowie, większość osób dostała pomoc medyczną na miejscu, ale kilka trzeba było przetransportować karetką do szpitala. Służby sanitarne podejrzewają zakażenie norowirusami – bardzo zaraźliwymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje układu pokarmowego. Wyjaśniamy, jak może dojść do zarażenia i jak się je leczy.

Objawy silnego zatrucia, narastające w bardzo szybkim tempie, bo w ciągu zaledwie kilku godzin, zgłosiło kilkadziesiąt osób. To studenci i słuchacze Akademii Policji w Szczytnie. Najpierw zaopiekowali się nimi ratownicy medyczni Akademii, ale to okazało się niewystarczające. Wezwano pogotowie.

Kilka osób pogotowie zabrało do szpitala powiatowego w Szczytnie. A powiatowa stacja sanepidu w Szczytnie pobrała próbki żywności i wody, które mogą być potencjalnym źródłem zakażenia. Wyniki pierwszych analiz będą znane dziś po południu.

Tymczasem zajęcia na uczelni zostały wstrzymane do 11 maja, a studentom polecono nosić maseczki i korzystać z płynów dezynfekujących. Trwa również dezynfekcja pomieszczeń wspólnych.

Dowódcy kompanii mają obowiązek na bieżąco raportować ewentualne kolejne przypadki. Akademia pozostaje w stałym kontakcie z sanepidem, a studentom zapewniono nieprzerwaną opiekę medyczną w przychodni na terenie kampusu.

Jak można się zarazić norowirusem?

Norowirusy to wysoce zakaźne wirusy, które powodują zapalenie żołądka i jelit, często nazywane "grypą żołądkową". Są główną przyczyną niebakteryjnych biegunek i wymiotów. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt już z niewielką ilością wirusa. Można się zarazić poprzez:

  • bezpośredni kontakt z osobą chorą (np. dotykając jej rąk),
  • pośredni kontakt, dotykanie zanieczyszczonych powierzchni i przedmiotów (klamki, toalety), kontakt z kałem czy wymiocinami osoby zakażonej,
  • spożycie zanieczyszczonej żywności lub wody, w tym surowych owoców morza, niedogotowanych potraw czy sałatek,
  • drogę kropelkową, wdychanie cząsteczek wirusa w powietrzu,

    • Objawy i leczenie "grypy żołądkowej"

    Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu 12-48 godzin od zakażenia i trwają od 1 do 3 dni. Są to nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, osłabienie. Również symptomy ogólnoustrojowe: bóle głowy, mięśni, dreszcze i gorączka.

    Leczenie zakażenia ma charakter objawowy, ponieważ nie ma specyficznego leczenia przeciwwirusowego na ten rodzaj wirusa. Chorym zaleca się:

  • picie dużej ilości płynów, najlepiej elektrolitów dostępnych w aptece, aby nie dopuścić do odwodnienia,
  • kilkudniowy odpoczynek,
  • lekkostrawną dietę, np. kleiki, ryż, gotowana marchew,
  • przyjmowanie leków przeciwbiegunkowych, gdy tak zaleci lekarz.

