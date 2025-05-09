Masowe zatrucie w Akademii Policji w Szczytnie. Ponad 60 studentów i słuchaczy ma silne objawy infekcji żołądkowo-jelitowej. Na uczelnię przyjechało pogotowie, większość osób dostała pomoc medyczną na miejscu, ale kilka trzeba było przetransportować karetką do szpitala. Służby sanitarne podejrzewają zakażenie norowirusami – bardzo zaraźliwymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje układu pokarmowego. Wyjaśniamy, jak może dojść do zarażenia i jak się je leczy.
Objawy silnego zatrucia, narastające w bardzo szybkim tempie, bo w ciągu zaledwie kilku godzin, zgłosiło kilkadziesiąt osób. To studenci i słuchacze Akademii Policji w Szczytnie. Najpierw zaopiekowali się nimi ratownicy medyczni Akademii, ale to okazało się niewystarczające. Wezwano pogotowie.
Kilka osób pogotowie zabrało do szpitala powiatowego w Szczytnie. A powiatowa stacja sanepidu w Szczytnie pobrała próbki żywności i wody, które mogą być potencjalnym źródłem zakażenia. Wyniki pierwszych analiz będą znane dziś po południu.
Tymczasem zajęcia na uczelni zostały wstrzymane do 11 maja, a studentom polecono nosić maseczki i korzystać z płynów dezynfekujących. Trwa również dezynfekcja pomieszczeń wspólnych.
Dowódcy kompanii mają obowiązek na bieżąco raportować ewentualne kolejne przypadki. Akademia pozostaje w stałym kontakcie z sanepidem, a studentom zapewniono nieprzerwaną opiekę medyczną w przychodni na terenie kampusu.
Jak można się zarazić norowirusem?
Norowirusy to wysoce zakaźne wirusy, które powodują zapalenie żołądka i jelit, często nazywane "grypą żołądkową". Są główną przyczyną niebakteryjnych biegunek i wymiotów. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt już z niewielką ilością wirusa. Można się zarazić poprzez:
Objawy i leczenie "grypy żołądkowej"
Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu 12-48 godzin od zakażenia i trwają od 1 do 3 dni. Są to nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, osłabienie. Również symptomy ogólnoustrojowe: bóle głowy, mięśni, dreszcze i gorączka.
Leczenie zakażenia ma charakter objawowy, ponieważ nie ma specyficznego leczenia przeciwwirusowego na ten rodzaj wirusa. Chorym zaleca się:
