Ponad 150 strażników granicznych zatruło się salmonellą, 71 jest w szpitalu. Chorobie można zapobiec Fot. Marysia Zawada/REPORTER; Jacek Dominski/REPORTER. Montaż: naTemat.pl.

Ponad 150 strażników granicznych zatruło się salmonellą. Byli na wspólnym szkoleniu i prawie połowę z nich karetki odwiozły do szpitala. Szokujące? Nie, bo zatrucie salmonellą to nie jest zwykła biegunka. Bywa, że kończy się śmiercią. Lepiej przeczytaj, jak uniknąć zatrucia. A na wypadek, gdyby ci się nie udało, podpowiadamy też, jak się to leczy.

Aż 153 osoby zatruły się salmonellą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Aż 71 z nich pogotowie zawiozło do szpitala. Wszyscy mieli masywną biegunkę, gorączkę, wymioty, bardzo bolał ich brzuch.

Nie wiadomo jednak, co było źródłem zakażenia salmonellą. Sprawę bada sanepid. A Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała, że życie funkcjonariuszy nie jest zagrożone. Komunikat nie jest przesadą, bo zatrucia salmonellą bywają śmiertelne.

Salmonella to cichy wróg w naszej kuchni

Salmonella to rodzaj gram-ujemnych bakterii, które naturalnie występują w przewodzie pokarmowym wielu zwierząt, zwłaszcza drobiu, bydła, świń i gadów.

Zakażenie salmonellą, zwane salmonellozą, jest jedną z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na świecie.

Choroba jest bardzo zakaźna, a do zakażenia dochodzi zwykle wtedy, gdy bakterie z kału zarażonego człowieka lub zwierzęcia dostaną się do organizmu innej osoby, np. przez zjedzenie zanieczyszczonej żywności, wody, albo przez dotyk nieumytych rąk.

Głównym źródłem jest jednak zwykle skażona żywność, która pochodzi od zwierząt, np.:

surowe lub niedogotowane jajka i produkty jajeczne (np. majonezy domowe, kremy). Bakterie mogą znajdować się zarówno na skorupce, jak i wewnątrz jaja, surowe lub niedogotowane mięso, szczególnie drób (poprzez jego zjedzenie lub tylko używanie tych samych nieumytych naczyń i powierzchni kuchennych do przygotowywania surowego mięsa i potem innych produktów spożywczych), niepasteryzowane mleko i produkty mleczne, owoce i warzywa, zanieczyszczone odchodami zwierząt lub skażoną wodą podczas uprawy, zbioru lub transportu.

Objawy zatrucia salmonellą są bardzo uciążliwe

Zakażenie salmonellą daje o sobie znać zwykle od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonej żywności. A objawy trwają zazwyczaj od 4 do 7 dni. Do najczęstszych należą:

nagła biegunka, często wodnista i obfita silne bóle i skurcze brzucha nudności i wymioty umiarkowana gorączka dreszcze bóle głowy i mięśni krew w stolcu

U większości osób zatrucie salmonellą przebiega łagodnie i ustępuje samoistnie. Jednak u niektórych osób zakażenie może być poważne i prowadzić do powikłań, a nawet śmierci.

Do grup podwyższonego ryzyka należą przede wszystkim niemowlęta i małe dzieci, osoby starsze, pacjenci z osłabionym układem odpornościowym (np. chorzy na AIDS, osoby po transplantacji, pacjenci onkologiczni), lub przewlekłymi chorobami (np. cukrzyca, choroby serca).

U nich może dojść do odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych, a w rzadkich przypadkach do bakteriemii (przedostania się bakterii do krwi) i sepsy, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia.

Leczenie zatrucia salmonellą: przede wszystkim nawodnienie

W większości przypadków nie ma specyficznego leczenia salmonellozy. Podstawą jest leczenie objawowe, mające na celu złagodzenie dolegliwości i zapobieganie powikłaniom. Najważniejsze jest zapobieganie odwodnieniu, więc chora osoba musić pić dużą ilość płynów (woda, herbata, elektrolity). Dieta powinna być w tym czasie lekkostrawna.

W leczeniu unika się antybiotyków, bo mogą wydłużać czas nosicielstwa bakterii i zwiększać ryzyko oporności na antybiotykoterapię. Wyjątkiem są osoby z grupy ryzyka, u których występuje ciężki przebieg choroby lub objawy bakteriemii.

Nie powinno się również przyjmować leków przeciwbiegunkowych, ponieważ mogą przedłużyć czas wydalania bakterii. O ich zażyciu powinien zadecydować lekarz.

Objawy zatrucia salmonellą powinny ustąpić w ciągu 4-7 dni, ale czasem wydalanie bakterii z kałem trwa nawet kilka tygodni.

Salmonellozie możemy zapobiegać

Najlepszym sposobem na uniknięcie zatrucia salmonellą jest przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa żywności. Aby się przed nią uchronić, stosuj się do poniższych zasad:

Dokładnie myj ręce ciepłą wodą z mydłem przed przygotowywaniem posiłków, po kontakcie z surowym mięsem, jajami, zwierzętami i po skorzystaniu z toalety. Używaj oddzielnych desek do krojenia surowego mięsa i innych produktów. Przechowuj surowe mięso i drób oddzielnie od innych produktów w lodówce. Dokładnie gotuj mięso, drób i jaja. Upewnij się, że osiągnęły odpowiednią temperaturę wewnątrz. Jajka gotuj do momentu ścięcia się białka i żółtka. Unikaj spożywania surowych jajek i produktów z nimi w składzie. Jeśli musisz ich użyć, wybieraj pasteryzowane. Nie pij niepasteryzowanego mleka. Dokładnie myj owoce i warzywa przed spożyciem. Podgrzewaj dokładnie resztki jedzenia przed ponownym spożyciem.