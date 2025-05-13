Jakie poglądy na kwestie dotyczące prawa reprodukcyjnego kobiet ma nowy papież? Fot. HANDOUT/ AFP/ East News

Przy wyborze kolejnego papieża, zastanawiamy się, jakie ma poglądy ważne dla szeroko rozumianych ludzkich spraw, ale też praw ludzi do decydowania o sobie w konkretnych kwestiach. Do jakich poglądów mu bliżej i w którym kierunku podążać będzie teraz kościół katolicki? Tym interesują się szczególnie kobiety, bo to ich prawa, np. do antykoncepcji czy aborcji są często dyskutowane w kościele. Jakie zdanie na te tematy ma Robert Prevost? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Dla wiernych kościoła katolickiego poza sprawami wiary, istotne są również kwestie będące blisko człowieka, w tym m.in. spojrzenie zwierzchnika tego kościoła, a co za tym idzie decyzje dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, takie jak aborcja czy antykoncepcja.

To, co media zebrały na temat nowego papieża, jego wypowiedzi, gdy był jeszcze kardynałem, wskazują raczej na to, że jest on godnym, a nawet bardziej konserwatywnym następną papieża Franciszka.

Leon XIV a tematy kontrowersyjne i światopoglądowe

Nowy papież jest przeciwnikiem aborcji i antykoncepcji, choć większość katolickiego świata, w szczególności amerykanie są zwolennikami powszechniejszego dostępu do antykoncepcji i aborcji, ponieważ uważają prawo kobiet do decydowania o własnym ciele za niezbywalne.

REKLAMA

Papież już w 2015 r. opublikował na Twitterze (aktualnie X) zdjęcie z Marszu dla Życia w peruwiańskim Chiclayo, pisząc przy tym: "Zawsze brońmy ludzkiego życia!".

Robert Prevost jest również przeciwny eutanazji i karze śmierci, jako niezgodnej z nauczaniem Ewangelii i godnością człowieka. O tym również nie omieszkał napisać na tym samym medium społecznościowym, przez które najchętniej się komunikuje.

Stoi w kontrze do edukacji seksualnej, opartej jego zdaniem na ideologii gender, której również jest krytykiem. New York Times znalazł jego przemówienie do biskupów z 2012 r., w którym mówi, że "promowanie ideologii gender jest mylące, ponieważ dąży do tworzenia płci, które nie istnieją, a nie należy wspierać przekonań i praktyk sprzecznych z Ewangelią".

REKLAMA

Wymienił przy tym "homoseksualny styl życia" i "alternatywne rodziny składające się z partnerów tej samej płci i ich adoptowane dzieci".

Szczepienia tak, rasizm nie

Na podstawie tego, co papież mówił i co publikował, można wywnioskować, że jest zwolennikiem szczepionek. W czasie pandemii COVID-19 aktywnie je promował w mediach społecznościowych w kontekście celu, jakim jest ochrona życia. Zwłaszcza życia tych, którzy byli na wirusa najbardziej narażeni.

Jest również obrońcą sprawiedliwości rasowej, potępiającym bierność polityków, którzy nie są w stanie wprowadzić żadnych legislacji w celu obrony osób o innym kolorze skóry. Nie unika wyrażania swojego zdania czy angażowania się, jeśli temat dotyczy spraw społecznych, szczególnie ludzi ubogich i wykluczanych.