Naukowcy odkryli wpływ witamin na zatrzymanie lub spowolnienie rozwoju jaskry Fot. Studio Cottonbro / Pexels.com.

Jaskra, choroba, która charakteryzuje się utratą komórek zwojowych siatkówki, jest główną przyczyną ślepoty. Dodatkowo nie ma terapii, która by zapobiegała uszkodzeniu komórek nerwowych. Naukowcy odkryli jednak, że tę ochronną rolę może pełnić suplementacja pewnych witamin, które spożywamy codziennie. Przeczytaj jakich, znasz je na pewno.

Rola homocysteiny w powstawaniu jaskry

Naukowcy z Karolinska Institutet, jednego z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych, badali wpływ podwyższonego poziomu aminokwasu homocysteiny na rozwój jaskry.

Wcześniejsze badania wskazywały bowiem na jej zbyt wysoki poziom we krwi i cieczy wodnistej oka, w przypadku niektórych typów jaskry. Zawyżony poziom homocysteiny odkryto również u osób z chorobami, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca czy Alzheimer, co wskazuje na jej znaczący udział w powstawaniu chorób.

Badając szczury, naukowcy zauważyli jednak, że pomimo wysokiego poziomu aminokwasu we krwi zwierząt, jaskra nie postępowała. To pozwoliło im wysnuć wniosek, że homocysteina jest konsekwencją, a nie przyczyną jaskry.

"Naszym wnioskiem jest to, że homocysteina jest biernym obserwatorem procesu chorobowego, a nie graczem. Zmienione poziomy homocysteiny mogą wskazywać, że siatkówka utraciła zdolność wykorzystywania niektórych witamin, które są niezbędne do utrzymania zdrowego metabolizmu. Dlatego chcieliśmy zbadać, czy suplementy tych witamin mogą chronić siatkówkę" – zaznaczył James Tribble z Karolinska Institutet, współautor publikacji.

Witaminy mogą spowolnić rozwój jaskry

Badacze dokonali eksperymentów na szczurach i myszach, dostarczając im z zewnątrz suplementy z witaminami B6, B9 i B12 oraz cholinę. Okazało się, że u myszy uszkodzenie nerwu wzrokowego zostało całkowicie zatrzymane, zaś u szczurów znacznie spowolnione.

Nie spadło przy tym ciśnienie wewnątrzgałkowe, główna przyczyna jaskry, co oznacza, że witaminy zadziałały pozytywnie na chorobę w inny, niż obniżenie ciśnienia sposób. Na podstawie tych wyników zdecydowano się na rozpoczęcie badania klinicznego, do którego trwa obecnie rekrutacja.

Naukowcy opublikowali wyniki swoich badań na łamach pisma "Cell Reports Medicine".

Gdzie znaleźć witaminy z grupy B i cholinę w diecie?

Witaminy B6, B9 (kwas foliowy) i B12 odgrywają kluczową rolę w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie. Witamina B6 wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i metabolizm białek.

Kwas foliowy jest niezbędny do syntezy DNA i podziału komórek, co jest szczególnie ważne w okresie wzrostu i rozwoju. Witamina B12 jest kluczowa dla produkcji czerwonych krwinek, funkcjonowania układu nerwowego i metabolizmu energetycznego.

Cholina, choć nie jest witaminą z grupy B, często jest z nimi powiązana ze względu na swoje funkcje. Wspiera pracę mózgu, w tym pamięć i koncentrację, a także metabolizm tłuszczów i utrzymanie struktury błon komórkowych.

Gdzie te składniki znajdziemy w diecie:

witamina B6: mięso, ryby, produkty pełnoziarniste, orzechy i warzywa, kwas foliowy: zielone warzywa liściaste, rośliny strączkowe, witamina B12: produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, jaja i nabiał, cholina: jaja (szczególnie żółtka), wątróbka, mięso, ryby, orzechy i nasiona.