W Niemczech odnotowano wzrost chorych na błonicę, groźną chorobę zakaźną Fot. Jorge Lopez/ Pexels.com.

Już trzy zgony z powodu błonicy odnotowano w Niemczech. Ofiary to nieszczepione dziecko z Brandenburgii, podopieczna domu opieki w Saksonii oraz polska opiekunka, która zmarła w Dolnej Saksonii. Tamtejsze służby sanitarne ostrzegają przed ryzykiem ogólnokrajowej epidemii. Czy nam też grozi epidemia błonicy?

Robert-Koch-Institut (RKI), niemiecki instytut zdrowia publicznego, który jest centralnym organem odpowiedzialnym za identyfikację, monitorowanie i zapobieganie chorobom zakaźnym w Niemczech, informuje o wzroście zakażeń błonicą.

Dominuje szczep bakterii z 2022 r.

Personel medyczny w całym kraju ma zachować czujność w tej kwestii i w przypadku podejrzenia, jak najszybciej przeprowadzać badania, które potwierdzą diagnozę choroby. Istotne jest również powiadamianie odpowiednich służb oraz identyfikowanie osób z bliskiego kontaktu z zakażonym.

W Niemczech obecny jest aktualnie szczep, który po raz pierwszy pojawił się w sezonie infekcyjnym 2022 r., głównie u emigrantów. Aktualne sytuacja dotyczy całego kraju, na szczęście, jak podkreślają eksperci, wirus nie rozprzestrzenia się poza jego granice. Od 2024 r. w tym kraju na błonicę zmarły już trzy osoby.

W Polsce dotychczas, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, w 2024 r. zanotowano w Polsce dwa przypadki błonicy, w 2023 r. – jeden, a w 2022 r. żadnego. W 2025 roku potwierdzono jeden przypadek błonicy u 6-letniego dziecka, które w marcu wróciło z wakacji w Afryce.

Jak rozpoznać błonicę i chronić się przed nią?

To choroba wywoływana przez bakterię maczugowca błonicy, znana jest również jako dyfteryt lub krup. Gdy bakterie dostaną się do organizmu, wytwarzają toksynę, która uszkadza jego tkanki, szczególnie serce i układ nerwowy.

Błonica to choroba, która wymaga natychmiastowego leczenia w warunkach szpitalnych. Im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym większe szanse na wyleczenie. Przy błonicy mamy do czynienia z szeregiem objawów, które rozwijają się jednocześnie, prowadząc do niebezpiecznych dla życia konsekwencji. Należą do nich m.in.:

ból gardła gorączka obrzęk szyi szary nalot na migdałkach i tylnej ścianie gardła trudności w oddychaniu osłabienie zaburzenie rytmu serca porażenie nerwów

Najskuteczniejszą formą ochrony przed błonicą są szczepienia ochronne. W Polsce są obowiązkowe i bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia. Jeśli jesteśmy niezaszczepieni, do zarażenia może dojść przez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem bakterii.