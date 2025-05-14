Ta produkowana z liści krzewów herbacianych uprawianych w chińskiej prowincji Junnan herbata, zgodnie z deklaracjami producenta gwarantuje niepowtarzalny, intensywny aromat i jeszcze wspanialsze doznania smakowe. I pewnie tak jest. Jednak pijąc ją, możemy wprowadzić do swojego ciała pestycyd. Główny Inspektor Sanitarny właśnie zdecydował, że herbata musi być wycofana ze sklepów.
W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – antrachinonu w herbacie czarnej liściastej.
Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB ocenili, że produkt o podanych numerach dwóch partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do osób, które mają herbaty z tych partii w domu, o niespożywanie ich.
Chodzi o te produkty:
Nazwa produktu - Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd"
Numer partii – L24022513 C
Najlepiej spożyć przed końcem – 02.2027
Producent: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń
Nazwa produktu - Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd"
Numer partii – L28122413 C
Najlepiej spożyć przed końcem – 12.2026
Producent: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń
Producent niezwłocznie poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofywania kwestionowanego produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie oraz przy współpracy z producentem na bieżąco monitorują przebieg tych działań.
Toksyczne działanie antrachinonu na organizm
Antrachinon to organiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako półprodukt do produkcji wielu barwników, a jego szkodliwość zależy od dawki i drogi narażenia. W kontekście zanieczyszczeń żywności, takiej jak np. herbata, jego obecność jest niepożądana. Dlaczego antrachinon może być szkodliwy dla organizmu?
Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-pestycyd-antrachinon-w-partii-herbaty-czarnej-lisciastej
