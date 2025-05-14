W dwóch partiach herbaty czarnej liściastej wykryto przekroczony poziom pestycydu
W dwóch partiach herbaty czarnej liściastej wykryto przekroczony poziom pestycydu Fot. Kai-Chieh Chan/ Pexels.com. Zdjęcie poglądowe.

Ta produkowana z liści krzewów herbacianych uprawianych w chińskiej prowincji Junnan herbata, zgodnie z deklaracjami producenta gwarantuje niepowtarzalny, intensywny aromat i jeszcze wspanialsze doznania smakowe. I pewnie tak jest. Jednak pijąc ją, możemy wprowadzić do swojego ciała pestycyd. Główny Inspektor Sanitarny właśnie zdecydował, że herbata musi być wycofana ze sklepów.

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu antrachinonu w herbacie czarnej liściastej.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB ocenili, że produkt o podanych numerach dwóch partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do osób, które mają herbaty z tych partii w domu, o niespożywanie ich.

Chodzi o te produkty:

Nazwa produktu - Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd"

Numer partii L24022513 C

Najlepiej spożyć przed końcem – 02.2027

Producent: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń

Nazwa produktu - Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd"

Numer partii – L28122413 C

Najlepiej spożyć przed końcem – 12.2026

Producent: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń

logo
Toksyczny pestycyd w herbacie liściastej czarnej Fot. Główny Inspektor Sanitarny

Producent niezwłocznie poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofywania kwestionowanego produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie oraz przy współpracy z producentem na bieżąco monitorują przebieg tych działań.

Toksyczne działanie antrachinonu na organizm

Antrachinon to organiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako półprodukt do produkcji wielu barwników, a jego szkodliwość zależy od dawki i drogi narażenia. W kontekście zanieczyszczeń żywności, takiej jak np. herbata, jego obecność jest niepożądana. Dlaczego antrachinon może być szkodliwy dla organizmu?

  • jest toksyczny: szczególnie w przypadku spożycia dużych jego dawek, w kontakcie ze skórą i drogami oddechowymi. Długotrwałe lub powtarzane narażenie może powodować nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia,
  • jest rakotwórczy u zwierząt: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała go do grupy 2B, co oznacza, że istnieją ograniczone dowody na rakotwórczość u ludzi i wystarczające dowody na rakotwórczość u zwierząt. Może on u nich powodować nowotwory wątroby, nerek i pęcherza moczowego.

    • Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-pestycyd-antrachinon-w-partii-herbaty-czarnej-lisciastej

