Jak wybrać okulary słoneczne z filtrem? Czy nosić je tylko latem, czy cały tok? Optometrysta wyjaśnia. Fot. Canva

Czy nosić okulary przeciwsłoneczne latem nawet w pochmurne dni? Jaki filtr jest najlepszy, czy to prawda, że kolor soczewki ma znaczenie i im ciemniejszy, tym lepszy, a lustrzanki szkodzą oczom? Tłumaczy mgr Marcin Piosik, dyplomowany optometrysta dyplomowany, koordynator ds. Optometrii i Kontaktologii z Przychodnia i Szpitala Okulistycznego Retina.

REKLAMA

Podobno okulary przeciwsłoneczne powinniśmy nosić nie tylko latem, ale przez cały rok. To prawda?

Marcin Piosik: Okulary chroniące od słońca powinniśmy nosić zawsze w słoneczne dni, niezależnie od pory roku. Oczywiści, najważniejsze, by zakładać je zwłaszcza wtedy, kiedy słońce jest szczególnie intensywne, bo nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może prowadzić do zwyrodnienia plamki żółtej i problemów z zaćmą w późniejszym wieku.

To jak wybrać najlepsze? Dziś na każdych okularach jest oznakowanie, jaki mają filtr. Można w tych samych okularach chodzić na plażę, w góry i po mieście? Czy może do spacerowania po ulicach w krajach południowych musimy mieć mocniejsze okulary niż w polskich miastach? I jakie są najlepsze okulary przeciwsłoneczne do prowadzenia samochodu?

REKLAMA

Ogólna zasada jest taka: im bardziej intensywna ekspozycja na słońce, tym wybarwienie soczewki w okularach, oczywiście mówimy o okularach z filtrem), powinno być ciemniejsze.

Jeśli jedziemy do słonecznych krajów na wakacje, powinniśmy kupić okulary, z wyższym numerem, np. 3 lub 4. A w mieście, na co dzień, możemy używać jaśniejszych soczewek, najczęściej wystarczą poziomy 1 lub 2.

A jeśli chodzi o najlepsze okulary przeciwsłoneczne do samochodu, to pamiętajmy jednak, że filtr na poziomie 4 nie powinien być wykorzystywany do prowadzenia pojazdów, jest zbyt ciemny, do tego, by bezpiecznie poruszać się po drogach. Bo pogarsza widoczność.

REKLAMA

To prawda, że dziś każde okulary, nawet z ulicznego straganu mają filtr, więc w sklepie optycznym, głównie płacimy za design, jakość wykonania i logo?

Nie, to nie jest prawda. Nie każde okulary mają filtry. Ważne jest więc, by kupować okulary w sprawdzonym miejscu, które zapewni profesjonalną jakość soczewek.

Bo choć kształt i rodzaj oprawy są ważne, ze względu na aspekty estetyczne, jak i ochronne, to w okularach przeciwsłonecznych kluczowe są soczewki.

Osobiście nie kupiłbym okularów w markecie ani na straganie. Bo przy przyciemnionych soczewkach rozszerza się źrenica oka, więc jeśli nie ma odpowiednich filtrów w okularach, to można sobie nawet bardziej zaszkodzić niż pomóc.

REKLAMA

Mgr Marcin Piosik, dyplomowany optometrysta dyplomowany, koordynator ds. Optometrii i Kontaktologii z Przychodnia i Szpitala Okulistycznego Retina. Fot. Archiwum prywatne

A kolor szkieł ma znaczenie? Czy cieniowane soczewki albo lustrzanki mogą być niebezpieczne dla oczu? I czy warto kupić tzw. fotochromy?

Kolor soczewek to kwestia czysto estetyczna. Można więc spokojnie wybrać taki model, jaki nam się najbardziej podoba, bez obaw o zdrowie. Gradualne wybarwienie soczewki nie ma bowiem wpływu na zdrowie oczu. Podobnie, jak okulary lustrzanki.

A noszenie okularów fotochromowych, to kwestia bardzo indywidualna. Niektórzy sobie chwalą, mówią, że to wygodne i praktyczne, a innym bardzo trudno się do niego przyzwyczaić.

Komfort noszenia tych okularów zależy od rodzaju wykonywanych w ciągu dnia czynności. Jeśli w krótkich odstępach czasu wchodzimy i wychodzimy do pomieszczenia, więc często zmienia się intensywność nasłonecznienia, na którą jesteśmy narażeni, to noszenie takich okularów może być problematyczne.

Jakie okulary wybierać do biegania, a jakie do sportów wodnych?

Dobrze jest dobrać okulary do rodzaju wykonywanej aktywności. Do biegania warto mieć okulary bardziej dopasowane. Przylegające tak, aby chroniły oko nie tylko z przodu, ale i po bokach. Zapewnia to komfort uprawiania sportu niezależnie od warunków atmosferycznych.

REKLAMA

Do sportów wodnych lub zimowych najlepiej wybrać okulary z polaryzacją, które zredukują odblaski światła odbitego i prześwietlenia obrazu. To jest szczególnie ważne, bo śnieg i woda mocno odbijają promienie słoneczne.

A czy dzieci powinny nosić okulary słoneczne? Latem mnóstwo jest kolorowych okularów dla dzieci o zabawnych kształtach. Jeśli dziecko dużo się rusza, np. na placu zabaw, to okulary mogą mu przeszkadzać. Nie lepsza jest po prostu czapka z daszkiem niż okulary słoneczne, szczególnie takie bez atestu?

Ochrona wzroku u dzieci jest bardzo ważna. Ich oczy trzeba chronić tak samo, jak oczy dorosłych. Co za tym idzie, unikałbym kupowania dzieciom niesprawdzonych okularów, bo może mieć to poważne konsekwencje zdrowotne w przyszłości.

REKLAMA