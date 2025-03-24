Odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia. Niestety, 90 proc. osób mieszkających w Polsce ma jej niedobór. A to oznacza większą podatność na liczne choroby. Zaburzenia nastroju, a nawet depresja, nowotwory, zespół jelita drażliwego, Hashimoto i osteoporoza – to tylko część poważnych problemów, jakie możemy sobie "zafundować", jeśli w naszym organizmie poziom tej jednej witaminy jest niewystarczający. Nawet jeśli zgadliście, że mowa o witaminie D3, to i tak przeczytajcie, jak ją przyjmować, bo wiele osób, nawet jeśli ją suplementuje, popełnia błędy, które sprawiają, że nie ma ona szans na to, by się wchłonąć.
Witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieniowania UVB. Promieniowanie to przenika jedynie do podstawowej warstwy naskórka, ale mimo to pobudza syntezę melaniny oraz produkcję tej witaminy.
Skąd pozyskujemy witaminę D3 i dlaczego jest tak ważna?
Witamina D3 jest jedną z kluczowych dla naszego zdrowia. Jednak pod nazwą witamina D kryją się dwie jej aktywne postaci, czyli witamina D2 i D3. Ze względu na to, że witamina D2 jest mniej trwała i w trakcie przechowywania traci wiele ze swych właściwości, w suplementach szukamy głównie witaminy D3.
Na potrzeby tego tekstu będziemy zamiennie używać nazwy "witamina D" i "witamina D3". Mamy jednak ważną informację dla wegan: tak, witamina D2 jest mniej trwała, jednak jest pozyskiwana głównie z roślin, a witamina D3 głównie ze źródeł zwierzęcych.
Witamina D3 bierze udział w wielu istotnych procesach w organizmie, m.in.:
Przyczyny niedoboru witaminy D3
Szacuje się, że niedobór witaminy D dotyka nawet 90 proc. Polaków. Główną tego przyczyną jest niewystarczająca ekspozycja na promienie słoneczne w naszej szerokości geograficznej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
W miesiącach jesienno-zimowych słońce jest zbyt nisko, by stymulować syntezę witaminy D, dodatkowo spędzamy wtedy sporo czasu w pomieszczeniach. W lato również, chroniąc się przed upałem.
Na niedobór wpływa również stosowanie kremów z filtrem UV, ponieważ blokują one promieniowanie UVB. Także otyłość, ponieważ w takich przypadkach witamina D3 zamiast we krwi, magazynowa jest w tkance tłuszczowej.
Zmniejszone wchłaniania witaminy D3 i gorszy jej metabolizm mają również osoby starsze i z chorobami przewlekłymi np. nerek i wątroby.
Witaminę D3 trudno dostarczyć sobie inną drogą niż poprzez promieniowanie słoneczne, ponieważ jej zawartość w diecie jest bardzo niska. Występuje w stosunkowo niewielu produktach spożywczych, a jej główne źródła to:
Niedobór witaminy D i konieczność suplementacji
Niedobór witaminy D (głównie D3) może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych i wystąpienia chorób u dzieci i dorosłych. Należą do nich m.in.:
- Krzywica: występuje u dzieci i objawia się deformacjami kości oraz osłabieniem mięśni.
- Osteomalacja: osłabienie kości u dorosłych, co może prowadzić do większej podatności na złamania oraz bóle mięśniowo-szkieletowe.
- Osteoporoza: występuje głównie u osób starszych i polega na zmniejszeniu gęstości kości, co zwiększa ryzyko ich złamań.
- Choroby otępienne i choroba Alzheimera: u osób w podeszłym wieku niski poziom tej witaminy może wpływać na procesy neurodegeneracyjne.
- Choroby autoimmunologiczne: niedobór witaminy D3 może wpływać na układ odpornościowy, co może prowadzić do rozwoju chorób takich jak stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), choroba Hashimoto (niedoczynność tarczycy) czy cukrzyca typu 1.
- Zaburzenia nastroju: problemy ze zdrowiem psychicznym, również depresja.
- Choroby sercowo-naczyniowe: nadciśnienie, miażdżyca i niewydolność serca.
- Autyzm: może być powiązany z niedoborem witaminy D3 w okresie prenatalnym lub wczesnym dzieciństwie.
- Zespół jelita drażliwego (IBS): prawidłowy poziom D3 wpływa na regulację stanu zapalnego w jelitach i poprawę funkcji bariery jelitowej.
Ponieważ w Polsce w okresach jesienno-zimowych mamy niedostateczną ekspozycję słoneczną, warto zastanowić się, czy nie powinniśmy rozpocząć suplementacji witaminą D3. Jej rozpoczęcie powinno poprzedzać oznaczenie poziomu witaminy D3 we krwi oraz wizyta lekarska.
Normy poziomu witaminy D we krwi to:
Witamina D – jak przyjmować?
Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie przez lekarza, na podstawie wieku, masy ciała, stanu zdrowia, ekspozycji na słońce i poziomu witaminy D3 oznaczonej we krwi. Ogólnie jednak normy wynoszą:
Wiele osób suplementując witaminę D popełnia błąd, który sprawia, że nie ma ona szans wchłonąć się w wystarczającym stopniu. Chodzi o przyjmowanie jej na czczo, bo witamina ta potrzebuje "towarzystwa" tłuszczu. Dlatego należy przyjmować ją wraz z posiłkiem, oczywiście takim, który go zawiera, choć w małej ilości.
Warto też razem z nią suplementować magnez. Choć nie jest tak niezbędny, jak tłuszcz, by nasz organizm mógł z witaminy D skorzystać, to jednak w jego obecności witamina ta wchłania się w większej ilości.
Czy witaminę D można przedawkować? Tak i może to być nawet niebezpieczne. Jeśli z tą witaminą przesadzimy, możemy narazić się na niepożądane objawy ze strony różnych układów i narządów. Będą to zatem:
Układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból brzucha.
Układ nerwowy: osłabienie, zmęczenie, bóle głowy, a w skrajnych przypadkach zaburzenia świadomości i dezorientacja.
Układ sercowo-naczyniowy: podwyższone ciśnienie krwi, arytmia, bóle w klatce piersiowej.
Układ moczowy: zwiększone wydalanie moczu, co może prowadzić do odwodnienia i uszkodzenia nerek, a także kamicy nerkowej.
Zobacz także