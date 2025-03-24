Odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia. Niestety, 90 proc. osób mieszkających w Polsce ma jej niedobór. A to oznacza większą podatność na liczne choroby. Zaburzenia nastroju, a nawet depresja, nowotwory, zespół jelita drażliwego, Hashimoto i osteoporoza – to tylko część poważnych problemów, jakie możemy sobie "zafundować", jeśli w naszym organizmie poziom tej jednej witaminy jest niewystarczający. Nawet jeśli zgadliście, że mowa o witaminie D3, to i tak przeczytajcie, jak ją przyjmować, bo wiele osób, nawet jeśli ją suplementuje, popełnia błędy, które sprawiają, że nie ma ona szans na to, by się wchłonąć.

REKLAMA

Witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieniowania UVB. Promieniowanie to przenika jedynie do podstawowej warstwy naskórka, ale mimo to pobudza syntezę melaniny oraz produkcję tej witaminy.

Skąd pozyskujemy witaminę D3 i dlaczego jest tak ważna?

Witamina D3 jest jedną z kluczowych dla naszego zdrowia. Jednak pod nazwą witamina D kryją się dwie jej aktywne postaci, czyli witamina D2 i D3. Ze względu na to, że witamina D2 jest mniej trwała i w trakcie przechowywania traci wiele ze swych właściwości, w suplementach szukamy głównie witaminy D3.

REKLAMA

Na potrzeby tego tekstu będziemy zamiennie używać nazwy "witamina D" i "witamina D3". Mamy jednak ważną informację dla wegan: tak, witamina D2 jest mniej trwała, jednak jest pozyskiwana głównie z roślin, a witamina D3 głównie ze źródeł zwierzęcych.

Witamina D3 bierze udział w wielu istotnych procesach w organizmie, m.in.:

Reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową: umożliwia wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, co jest niezbędne dla zdrowych kości i zębów. Wspiera układ odpornościowy, a to zmniejsza ryzyko infekcji. Utrzymuje prawidłową siłę i koordynację mięśniową. Reguluje ciśnienie, co może ochronić nas przed nadciśnieniem. Chroni przed chorobami przewlekłymi: Badania sugerują, że odpowiedni poziom witaminy D może zmniejszać ryzyko chorób serca, nowotworów i cukrzycy.

REKLAMA

Przyczyny niedoboru witaminy D3

Szacuje się, że niedobór witaminy D dotyka nawet 90 proc. Polaków. Główną tego przyczyną jest niewystarczająca ekspozycja na promienie słoneczne w naszej szerokości geograficznej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

W miesiącach jesienno-zimowych słońce jest zbyt nisko, by stymulować syntezę witaminy D, dodatkowo spędzamy wtedy sporo czasu w pomieszczeniach. W lato również, chroniąc się przed upałem.

Na niedobór wpływa również stosowanie kremów z filtrem UV, ponieważ blokują one promieniowanie UVB. Także otyłość, ponieważ w takich przypadkach witamina D3 zamiast we krwi, magazynowa jest w tkance tłuszczowej.

REKLAMA

Zmniejszone wchłaniania witaminy D3 i gorszy jej metabolizm mają również osoby starsze i z chorobami przewlekłymi np. nerek i wątroby.

Witaminę D3 trudno dostarczyć sobie inną drogą niż poprzez promieniowanie słoneczne, ponieważ jej zawartość w diecie jest bardzo niska. Występuje w stosunkowo niewielu produktach spożywczych, a jej główne źródła to:

tłuste ryby morskie (łosoś, śledź, makrela, sardynki, węgorz) żółtko jaja kurzego grzyby (shitake i pieczarki) wzbogacone produkty spożywcze: mleko i przetwory mleczne, margaryna

Niedobór witaminy D i konieczność suplementacji

Niedobór witaminy D (głównie D3) może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych i wystąpienia chorób u dzieci i dorosłych. Należą do nich m.in.:

Krzywica : występuje u dzieci i objawia się deformacjami kości oraz osłabieniem mięśni. Osteomalacja : osłabienie kości u dorosłych, co może prowadzić do większej podatności na złamania oraz bóle mięśniowo-szkieletowe. Osteoporoza : występuje głównie u osób starszych i polega na zmniejszeniu gęstości kości, co zwiększa ryzyko ich złamań. Choroby otępienne i choroba Alzheimera: u osób w podeszłym wieku niski poziom tej witaminy może wpływać na procesy neurodegeneracyjne. Choroby autoimmunologiczne : niedobór witaminy D3 może wpływać na układ odpornościowy, co może prowadzić do rozwoju chorób takich jak stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), choroba Hashimoto (niedoczynność tarczycy) czy cukrzyca typu 1. Zaburzenia nastroju : problemy ze zdrowiem psychicznym, również depresja. Choroby sercowo-naczyniowe: nadciśnienie, miażdżyca i niewydolność serca. Autyzm: może być powiązany z niedoborem witaminy D3 w okresie prenatalnym lub wczesnym dzieciństwie. Zespół jelita drażliwego (IBS): prawidłowy poziom D3 wpływa na regulację stanu zapalnego w jelitach i poprawę funkcji bariery jelitowej.

REKLAMA

Ponieważ w Polsce w okresach jesienno-zimowych mamy niedostateczną ekspozycję słoneczną, warto zastanowić się, czy nie powinniśmy rozpocząć suplementacji witaminą D3. Jej rozpoczęcie powinno poprzedzać oznaczenie poziomu witaminy D3 we krwi oraz wizyta lekarska.

Normy poziomu witaminy D we krwi to:

Niedobór: poniżej 20 ng/ml Poziom suboptymalny: 20-30 ng/ml Poziom optymalny: 30-50 ng/ml Poziom wysoki: 50-100 ng/ml Poziom potencjalnie toksyczny: powyżej 100 ng/ml

Witamina D – jak przyjmować?

Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie przez lekarza, na podstawie wieku, masy ciała, stanu zdrowia, ekspozycji na słońce i poziomu witaminy D3 oznaczonej we krwi. Ogólnie jednak normy wynoszą:

REKLAMA

Noworodki i niemowlęta: 400-1000 IU dziennie. Dzieci i młodzież: 600-1000 IU dziennie. Dorośli: 800-2000 IU dziennie. Osoby powyżej 65. roku życia: 800-2000 IU dziennie.

Wiele osób suplementując witaminę D popełnia błąd, który sprawia, że nie ma ona szans wchłonąć się w wystarczającym stopniu. Chodzi o przyjmowanie jej na czczo, bo witamina ta potrzebuje "towarzystwa" tłuszczu. Dlatego należy przyjmować ją wraz z posiłkiem, oczywiście takim, który go zawiera, choć w małej ilości.

Warto też razem z nią suplementować magnez. Choć nie jest tak niezbędny, jak tłuszcz, by nasz organizm mógł z witaminy D skorzystać, to jednak w jego obecności witamina ta wchłania się w większej ilości.

REKLAMA

Czy witaminę D można przedawkować? Tak i może to być nawet niebezpieczne. Jeśli z tą witaminą przesadzimy, możemy narazić się na niepożądane objawy ze strony różnych układów i narządów. Będą to zatem:

Układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból brzucha.

Układ nerwowy: osłabienie, zmęczenie, bóle głowy, a w skrajnych przypadkach zaburzenia świadomości i dezorientacja.

Układ sercowo-naczyniowy: podwyższone ciśnienie krwi, arytmia, bóle w klatce piersiowej.

Układ moczowy: zwiększone wydalanie moczu, co może prowadzić do odwodnienia i uszkodzenia nerek, a także kamicy nerkowej.