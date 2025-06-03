Jak schudnąć, gdy waga stoi w miejscu? 5 powodów, czemu nie chudniesz Fot. Canva

Jesz mniej, liczysz kalorie, odmawiasz sobie słodyczy, czasem wręcz chodzisz głodny, a waga... wciąż pokazuje dokładnie to samo. Frustracja rośnie, motywacja spada, a w głowie pojawia się jedno pytanie: "co robię nie tak?", "czy to możliwe, że na mnie dieta nie działa?". Odpowiedź może cię zaskoczyć.

Jak schudnąć, gdy waga stoi w miejscu? 5 powodów, czemu nie chudniesz

Przyczyny braku efektów mogą nie leżeć w talerzu, a np. w twojej codziennej rutynie, przekonaniach albo... hormonach. Oto pięć mało oczywistych powodów, przez które twoje wysiłki odchudzające mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów – choć jesteś przekonana, że "robisz wszystko dobrze".

1. Jesz za mało – tak, to możliwe

To może brzmieć jak paradoks, ale zbyt restrykcyjna dieta może skutecznie zablokować proces odchudzania. Twój organizm nie odróżnia "diety 1200 kcal" od realnego zagrożenia głodem. Gdy drastycznie obniżysz podaż energii, włącza się tryb oszczędzania: metabolizm zwalnia, a ciało broni się przed utratą tłuszczu.

Według badań opublikowanych w American Journal of Clinical Nutrition, organizm adaptuje się do niskiego poziomu kalorii poprzez zmniejszenie wydatku energetycznego i zwiększenie uczucia głodu. To dlatego po kilku tygodniach katowania się "dietą cud" waga staje w miejscu albo – co gorsza – zaczyna rosnąć.

2. Za bardzo ufasz etykietom "fit"

Produkty z napisem "light", "bez cukru" albo "wysokobiałkowe" często mają swój ciemny sekret. Producenci usuwają cukier, ale dodają więcej tłuszczu lub sztucznych słodzików, które mogą wpływać na apetyt i metabolizm. Badania z Yale Journal of Biology and Medicine sugerują, że słodziki bez kalorii mogą zaburzać regulację głodu, prowadząc do zwiększonego łaknienia.

3. Nie doceniasz wpływu stresu i kortyzolu

Stres to jeden z cichych sabotażystów diety. Gdy jesteś zestresowana, wzrasta poziom kortyzolu – hormonu, który nie tylko zwiększa apetyt (szczególnie na słodkie i tłuste), ale też może prowadzić do gromadzenia tłuszczu, zwłaszcza w okolicach brzucha. Według Obesity Reviews, przewlekły stres wiąże się z większym ryzykiem nadwagi, niezależnie od poziomu aktywności fizycznej czy rodzaju diety.

4. Trenujesz za dużo (i za intensywnie)

Brzmi dziwnie? A jednak – nadmiar intensywnego wysiłku fizycznego może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zbyt częste, obciążające treningi bez odpowiedniej regeneracji podnoszą poziom stresu i kortyzolu (znowu on!), co wpływa na zatrzymanie wody w organizmie i utrudnia spalanie tłuszczu.

Co więcej, "wytrenowanie" często przekłada się na wzrost apetytu. Jeśli po siłowni myślisz "zasłużyłam na pizzę" – to efekt kalorii spalonych może szybko się zniwelować.

5. Śpisz za mało – a to kosztuje cię kilogramy

Sen to nie luksus, to fundament zdrowia. Niedobór snu (poniżej 6–7 godzin na dobę) wpływa na dwa kluczowe hormony regulujące apetyt: leptynę i grelinę. Gdy śpisz za krótko, spada poziom leptyny (odpowiada za uczucie sytości), a rośnie poziom greliny (wzmagającej głód).

W praktyce? Jesteś bardziej głodna, sięgasz po więcej jedzenia, a ciało trudniej radzi sobie z jego przetwarzaniem. Osoby śpiące mniej niż 5,5 godziny tracą mniej tłuszczu na diecie niż osoby śpiące 8 godzin – mimo identycznej liczby kalorii.