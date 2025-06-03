Karol Nawrocki podczas spotkania z wyborcami w trakcie kampanii prezydenckiej, Lubartów, 6 maja 2025 r. Fot. Jakub Orzechowski / Agencja wyborcza.pl

Zdrowiem Polaków w trakcie kampanii wyborczych od lat wycierają sobie usta politycy wszystkich opcji. Czy Karol Nawrocki, który też często podkreślał, że ten temat leży mu na sercu, spełni obietnice? Przekonamy się niedługo. A na razie przypominamy 10 najważniejszych pomysłów nowo wybranego prezydenta, który w drugiej turze pokonał Rafała Trzaskowskiego.

Ochrona zdrowia to ciężki temat. Nawet na stanowisko ministra zdrowia ostatnio długo nie było chętnych. Wiele osób dziwiło się, że tego resoru nie wziął Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest lekarzem. Inni mówili, że właśnie dlatego, że jest z branży, wie, jak niewdzięczne i trudne byłoby zadania, posprzątać tę stajnię Augiasza, jaką jest ochrona zdrowia w naszym kraju.

Czy ktoś nowy, "z boku", który nie wie, że się nie da, paradoksalnie może zreformować tę działkę i sprawić, że Polacy będą leczyć się w komfortowych warunkach? Oto "dekalog" zdrowia wg Karola Nawrockiego.

1. Skrócenie kolejek do lekarzy – kluczem cyfryzacja

Jak deklaruje Karol Nawrocki, skrócenie kolejek do specjalistów to jeden z priorytetów jego prezydentury. Jak chce to zrobić? Zapowiedział stworzenie centralnego systemu obsługi pacjenta, który miałby łączyć e-recepty, e-skierowania, historię chorób i informacje o dostępnych terminach wizyt. Taka platforma, dostępna online, umożliwiłaby pacjentom szybkie znalezienie najbliższego wolnego specjalisty – także poza miejscem zamieszkania.

2. Szpitale blisko ludzi – nie dla likwidacji "powiatówek"

Jednym z kolejnych problemów ochrony zdrowia, jakimi chce się zająć Karol Nawrocki, jest obrona szpitali powiatowych. W tym porodówek i oddziałów położniczych, które są ostatnio zamykane w kolejnych miejscowościach, ze względu na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i oddziały położnice stoją puste, a kobiety nie mając gwarancji, że dostaną znieczulenie do porodu, decydują się na cesarki.

Karol Nawrocki podkreśla, że kobiety powinny móc rodzić dzieci blisko domu, a nie w odległych miastach. Dostęp do opieki zdrowotnej – szczególnie tej podstawowej – według prezydenta elekta powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.

3. Zwiększenie liczby medyków w Polsce – mniej biurokracji, więcej leczenia

Brak lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, to polski problem od lat. Nie rozwiązały go podwyżki, bo medycy wyjeżdżają pracować za granicą nie tylko ze względu na lepsze zarobki, ale także dużo lepsza warunki pracy. Karol Nawrocki wskazuje na konieczność lepszego wykorzystania personelu medycznego. Proponuje:

zwiększenie kompetencji pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów, uproszczenie zadań administracyjnych lekarzy, zachęcanie do powrotu do zawodu osób, które zrezygnowały z pracy w publicznej służbie zdrowia.

4. Wzmocnienie opieki POZ i leczenia bez hospitalizacji

Karol Nawrocki podkreśla, że polski system ochrony zdrowia zbyt mocno opiera się na szpitalach, bo ludzie doprowadzają się do tak fatalnego stanu zdrowotnego, że muszą być hospitalizowani. Alternatywą ma być wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonej przez lekarzy rodzinnych i rozwijanie poradni specjalistycznych. Dzięki temu pacjenci mogliby być diagnozowani i leczeni szybciej, bez konieczności trafiania do szpitala.

5. Lepszy dostęp do specjalistów dzięki kooperacja NFZ z prywatnymi przychodniami

Prezydent elekt deklaruje otwartość na współpracę z prywatnymi placówkami zdrowotnymi, pod warunkiem że finansowanie usług nadal będzie pochodzić z NFZ. Według niego może to pomóc w skróceniu czasu oczekiwania na badania i konsultacje specjalistyczne.

6. Szczepienia – wolność wyboru, z wyjątkiem zagrożenia epidemią

W sprawie szczepień Karol Nawrocki opowiada się za dobrowolnością – zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci (w ich imieniu oczywiście mają decydować rodzice lub opiekunowie). Zaznacza jednak, że wyjątkiem są sytuacje, gdy zagrożone jest zdrowie publiczne. To podejście budzi kontrowersje w środowisku lekarskim, które ostrzega, że jeśli ten pomysł wszedłby w życie, spadnie w Polsce tzw. odporność zbiorowa.

7.In vitro – dobrowolna decyzja samorządów

Karok Nawrocki nie planuje wspierania in vitro z budżetu państwa, tłumacząc to swoimi przekonaniami. Jednocześnie zapewnia, że nie będzie ograniczał samorządów, które zechcą finansować takie programy lokalnie. Podkreśla też, że każde dziecko – niezależnie od sposobu poczęcia – powinno być traktowane z taką samą godnością i szacunkiem.

8. Składka zdrowotna – nie czas na cięcia

Karol Nawrocki wyraźnie sprzeciwia się pomysłom obniżenia składki zdrowotnej. Jak twierdzi, polska ochrona zdrowia nadal cierpi na chroniczne niedofinansowanie – brakuje w niej nawet miliardów złotych. Dlatego, zamiast ograniczać środki, chce zwiększać finansowanie zdrowia z budżetu państwa i poprawiać sposób zarządzania pieniędzmi w systemie NFZ.

9. Profilaktyka zdrowotna – aktywność fizyczna i regularne badania

Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i badań profilaktycznych to jeden z filarów wizji prezydenta. Jego zdaniem odpowiednio prowadzona profilaktyka może nie tylko poprawić jakość życia obywateli, ale też znacząco odciążyć służbę zdrowia i budżet państwa.

10. Edukacja zdrowotna – nieobowiązkowa

Prezydent wyraził sprzeciw wobec planów centralnego wprowadzania obowiązkowego przedmiotu "edukacja zdrowotna" w szkołach. Uważa, że to rodzice powinni decydować, jak wychowywać swoje dzieci w kwestiach takich jak zdrowie, seksualność czy odżywianie. Jego zdaniem narzucanie ogólnopolskich programów grozi ideologizacją i ograniczaniem wolności światopoglądowej.