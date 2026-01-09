Justyna Dobrosz-Oracz z TVP Info i Senator Wojciec Skurkiewicz w trakcie incydentu, który znalazł finał w Komisj Etyki w Senacie. Screen/ X / TVP Info

– Przeprosiny są OK, ale właśnie przez takie zachowania, jakie zaprezentował senator Wojciech Skurkiewicz z PIS wobec dziennikarki TVP Info, kobiety nie garną się do polityki – tak dr Monika Ksieniewicz-Mil z Europejskiego Lobby Kobiet komentuje finał głośnej parlamentarnej afery.

Pamiętacie skandal, jaki wybuchł pod koniec grudnia, gdy do internetu trafił fragment wywiadu, jaki dziennikarka TVP Info – Justyna Dobrosz-Oracz usiłowała przeprowadzić z senatorem PiS Wojciechem Skurkiewiczem?

Senator PiS do dziennikarki: "Wyłączę pani ten mikrofon!"

Polityk próbował wyłączyć dziennikarce mikrofon, który miała przypięty na dekolcie, a do tego robiąc uniki przed pytaniami, na które nie miał ochoty odpowiadać, próbował zbić kobietę z tropu i upokorzyć słowami:

Niech pani nie zachowuje się, jakby miała orzeszek w głowie, a nie mózg, który pani redaktor Wojciech Skurkiewicz Senator

Senator Wojciech Skurkiewicz próbował nie tylko obrazić dziennikarkę sugerując, że brak jej inteligencji, to jeszcze sięgnął po przypięty pod szyją Justyny Dobrosz-Oracz mikrofon i zapowiedział:

"Wyłączę pani ten mikrofon!", a wtedy dziennikarka telewizyjna zaprotestowała: "Proszę nie naruszać mojej nietykalności osobistej!", na co senator próbował ją zawstydzić słowami:

"O matko, ale pani przegina teraz!". Dobrosz-Oracz nie dała się i odparowała: "Nie, to pan przegiął", po czym odeszła.

Afera Skurkiewicz kontra Dobrosz-Oracz znalazła finał w senackiej Komisji Etyki

Ta scena może niejednej osobie skojarzyć się z tą, którą niedawno mogliśmy oglądać w reklamie społecznej fundacji SEXEDPL, skierowanej do mężczyzn, by uświadomić im, czym jest przemoc wobec kobiet, i że nie może być ona także werbalna, nie fizyczna.

W reklamie wystąpił aktor Eryk Kulm, przebrany za księcia i prowadził taki dialog z Kopciuszkiem:

"– Kieckę trochę podnieść wyżej, co tam masz? – mówi Eryk Kulm.

– Co?! – z niedowierzaniem odpowiada Kopciuszek, a na jej twarzy maluje się niedowierzanie pomieszane z obrzydzeniem.

– Że co? A to już nic nie można powiedzieć? O ja bardzo przepraszam! Ktoś tu się nie zna na żartach! To był żart hahaha! – krzyczy Eryk Kulm jako książę chamskim tonem. Ewidentnie próbuje ośmieszyć Kopciuszka i wprowadzić w poczucie winy. I po chwili dopowiada jeszcze pogardliwe: Takie pokolenie wrażliwe".

Podobnie senator słowami: "O matko, ale pani przegina teraz!" próbował zasugerować dziennikarce, że jest przewrażliwiona na swoim punkcie, obrażalska, bo przecież to, jak się zachował, to nic takiego.

Typowe zachowanie mężczyzn wychowanych w kulturze patriarchatu, którzy też są jej ofiarami. Wielu z nich naprawdę nie odróżnia, jakie zachowanie jest stosowne, a jakie już nie, bo przekraczają nim czyjeś granice.

Po tym, jak europoseł Krzysztof Brejza z KO złożył zawiadomienie do senackiej komisji etyki, ta zajęła się sprawą senatora. Zapoznała się z nagraniami z zajścia i przesłuchała polityka.

Sprawa nie tylko była szeroko komentowana przez wszystkie media i Polaków, którzy dawali wyraz swojemu oburzeniu w mediach społecznościowych. Zajęły się nią: Prezydium Senatu i Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Wojciech Skurkiewicz na posiedzeniu komisji – w czwartek, 8 stycznia 2025 roku – pokajał się, mówiąc, że jego zachowanie było niewłaściwe.

Ma teraz przeprosić za nie dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz. Zapowiedział, że to zrobi.

Polityka pełna jest przemocy, więc kobiety się do niej nie garną

Zadzwoniliśmy po komentarz do dr Moniki Ksieniewicz-Mil z Europejskiego Lobby Kobiet, która nadzorowała przed laty przyjęcie przez Polskę Konwencji Stambulskiej nazywanej ustawą antyprzemocową.

– Sprawa zachowania senatora pokazuje, jak traktowane są kobiety w życiu publicznym – można je obrażać słownie, nawet naruszać ich nietykalność osobistą i to w świetle kamer! – mówi dr Monika Ksieniewicz-Mil, członkini zarządu Europejskiego Lobby Kobiet w rozmowie z portalem naTemat.pl.

Dr Monika Ksieniewicz-Mill z zarządu Europejskiego Lobby Kobiet Fot. Roman Rogalski

Ekspertka dodaje: – Przeprosiny są OK. To, że sprawa miała finał w Komisji Etyki i sprawca obiecał przeprosić dziennikarkę to bardzo dobrze, ale niestety z takich m.in. powodów, jak zachowanie Senatora, który zademonstrował patriarchat w polityce, kobiety nie garną się do polityki, która jest pełna agresji, przemocy i nie tylko słownej. Ma odium nieczystej gry i kobiety tej agresywnej, męsko-centrycznej gry po prostu unikają.

Wprawdzie senator Wojciech Skurkiewicz z PIS w trakcie przesłuchania przez komisję etyki teoretycznie wyraził ubolewanie z powodu swojego zachowania, ale wiele osób też może uznać, że to jednak pozorna skrucha. Po prostu nie miał wyjścia i musiał przyznać się do winy, by nie pogrążyć swojej kariery politycznej.

Wprawdzie powiedział: "Oczywiście ubolewam, mogłem zachować się inaczej i zachować zimną krew", ale dodał też, że już próbował przeprosić dziennikarkę telefonicznie, tylko nie odebrała, po czym stwierdził, że być może nie odebrała dlatego, że zbyt emocjonalnie potraktowała to zdarzenie.

