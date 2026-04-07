Od dziś w polskich aptekach obowiązuje nowy mechanizm wyliczania ilości leku przy realizacji e-recept rocznych. Zmiana ma rozwiązać matematyczny problem wydawania preparatów, który do tej pory często nie przystawał do rzeczywistej liczby tabletek w opakowaniach.

Każdy, kto kiedykolwiek realizował e-receptę wystawioną na rok, wie, że wydanie dokładnej dawki leku mogło sprawiać niekiedy problemy logistyczne. Do tej pory system informatyczny w aptekach opierał się głównie na wyliczeniach matematycznych wynikających z dawkowania i liczby dni kuracji. Od 7 kwietnia 2026 roku punktem odniesienia staje się jednak to, co pacjent faktycznie znajduje w opakowaniu leku.

Nowy sposób wyliczania dawki leków

Jak podaje Centrum e-Zdrowia, głównym celem wdrożonego mechanizmu jest uwzględnienie rzeczywistych wielkości opakowań leków zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL). Ma to kluczowe znaczenie w sytuacjach, gdy preparat jest dostępny w niestandardowych ilościach, które nie pozwalają na wydanie go dokładnie na określoną liczbę dni kuracji.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli pacjent stosuje lek raz dziennie, a kuracja ma trwać 200 dni, dotychczasowe zasady bywały nieprecyzyjne. Teraz, jeśli dany preparat występuje jedynie w wariantach po 50 i 100 tabletek, system pozwoli na jednorazowe wydanie 150 tabletek. Podobnie w przypadku opakowań po 28 i 56 sztuk – przy kuracji trwającej 224 dni, farmaceuta będzie mógł wydać pacjentowi jednorazowo 140 tabletek.

Ważne ograniczenia: Zamienniki i refundacja

Mimo uproszczeń, nowy system wprowadza pewne zasady, o których warto wiedzieć przed wizytą w aptece:

Brak automatycznych zamienników : Wstępne wyliczenia systemu nie będą brały pod uwagę zamienników leku wskazanego na e-recepcie. Pod uwagę brany jest jedynie produkt leczniczy wpisany przez lekarza. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pacjent zaczął już realizować receptę, wybierając zamiennik – wtedy system uwzględni go przy kolejnych wyliczeniach. Refundacja ma znaczenie : Istnieje różnica w wyliczeniach dla recept zniżkowych i pełnopłatnych. W przypadku e-recept refundowanych system weźmie pod uwagę jedynie opakowania objęte dopłatą. Przy receptach nierefundowanych uwzględniony zostanie każdy dostępny wariant opakowania danego leku. Dostępność w aptekach : Mechanizm jest połączony z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Oznacza to, że do obliczeń nie będą włączane te wielkości opakowań, które aktualnie są niedostępne na rynku.

Uproszczenie procesu dla wszystkich

Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnienie i ujednolicenie procesu wydawania leków w całym kraju. Dzięki temu farmaceuci zyskują jasną informację zwrotną z systemu, a pacjenci mogą liczyć na łatwiejszy odbiór potrzebnych preparatów, dopasowany do realnej zawartości pudełek.