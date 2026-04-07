Apteka, farmaceutka stojąca przy półce z lekami
Od dziś w polskich aptekach obowiązuje nowy mechanizm wyliczania ilości leku przy realizacji e-recept rocznych. Zmiana ma rozwiązać matematyczny problem wydawania preparatów, który do tej pory często nie przystawał do rzeczywistej liczby tabletek w opakowaniach.

Każdy, kto kiedykolwiek realizował e-receptę wystawioną na rok, wie, że wydanie dokładnej dawki leku mogło sprawiać niekiedy problemy logistyczne. Do tej pory system informatyczny w aptekach opierał się głównie na wyliczeniach matematycznych wynikających z dawkowania i liczby dni kuracji. Od 7 kwietnia 2026 roku punktem odniesienia staje się jednak to, co pacjent faktycznie znajduje w opakowaniu leku.

Nowy sposób wyliczania dawki leków

Jak podaje Centrum e-Zdrowia, głównym celem wdrożonego mechanizmu jest uwzględnienie rzeczywistych wielkości opakowań leków zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL). Ma to kluczowe znaczenie w sytuacjach, gdy preparat jest dostępny w niestandardowych ilościach, które nie pozwalają na wydanie go dokładnie na określoną liczbę dni kuracji.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli pacjent stosuje lek raz dziennie, a kuracja ma trwać 200 dni, dotychczasowe zasady bywały nieprecyzyjne. Teraz, jeśli dany preparat występuje jedynie w wariantach po 50 i 100 tabletek, system pozwoli na jednorazowe wydanie 150 tabletek. Podobnie w przypadku opakowań po 28 i 56 sztuk – przy kuracji trwającej 224 dni, farmaceuta będzie mógł wydać pacjentowi jednorazowo 140 tabletek.

Ważne ograniczenia: Zamienniki i refundacja

Mimo uproszczeń, nowy system wprowadza pewne zasady, o których warto wiedzieć przed wizytą w aptece:

  • Brak automatycznych zamienników: Wstępne wyliczenia systemu nie będą brały pod uwagę zamienników leku wskazanego na e-recepcie. Pod uwagę brany jest jedynie produkt leczniczy wpisany przez lekarza. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pacjent zaczął już realizować receptę, wybierając zamiennik – wtedy system uwzględni go przy kolejnych wyliczeniach.
  • Refundacja ma znaczenie: Istnieje różnica w wyliczeniach dla recept zniżkowych i pełnopłatnych. W przypadku e-recept refundowanych system weźmie pod uwagę jedynie opakowania objęte dopłatą. Przy receptach nierefundowanych uwzględniony zostanie każdy dostępny wariant opakowania danego leku.
  • Dostępność w aptekach: Mechanizm jest połączony z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Oznacza to, że do obliczeń nie będą włączane te wielkości opakowań, które aktualnie są niedostępne na rynku.

    • Uproszczenie procesu dla wszystkich

    Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnienie i ujednolicenie procesu wydawania leków w całym kraju. Dzięki temu farmaceuci zyskują jasną informację zwrotną z systemu, a pacjenci mogą liczyć na łatwiejszy odbiór potrzebnych preparatów, dopasowany do realnej zawartości pudełek.

    Nowy sposób procedowania dotyczy wszystkich aptek i punktów aptecznych w Polsce. Dla pacjenta sama technika wykupu leku nie zmienia się – to system w tle wykona za farmaceutę bardziej precyzyjne obliczenia, opierając się na danych o rzeczywistych produktach dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.