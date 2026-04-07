Od dziś w polskich aptekach obowiązuje nowy mechanizm wyliczania ilości leku przy realizacji e-recept rocznych. Zmiana ma rozwiązać matematyczny problem wydawania preparatów, który do tej pory często nie przystawał do rzeczywistej liczby tabletek w opakowaniach.
Każdy, kto kiedykolwiek realizował e-receptę wystawioną na rok, wie, że wydanie dokładnej dawki leku mogło sprawiać niekiedy problemy logistyczne. Do tej pory system informatyczny w aptekach opierał się głównie na wyliczeniach matematycznych wynikających z dawkowania i liczby dni kuracji. Od 7 kwietnia 2026 roku punktem odniesienia staje się jednak to, co pacjent faktycznie znajduje w opakowaniu leku.
Nowy sposób wyliczania dawki leków
Jak podaje Centrum e-Zdrowia, głównym celem wdrożonego mechanizmu jest uwzględnienie rzeczywistych wielkości opakowań leków zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL). Ma to kluczowe znaczenie w sytuacjach, gdy preparat jest dostępny w niestandardowych ilościach, które nie pozwalają na wydanie go dokładnie na określoną liczbę dni kuracji.
Jak to wygląda w praktyce? Jeśli pacjent stosuje lek raz dziennie, a kuracja ma trwać 200 dni, dotychczasowe zasady bywały nieprecyzyjne. Teraz, jeśli dany preparat występuje jedynie w wariantach po 50 i 100 tabletek, system pozwoli na jednorazowe wydanie 150 tabletek. Podobnie w przypadku opakowań po 28 i 56 sztuk – przy kuracji trwającej 224 dni, farmaceuta będzie mógł wydać pacjentowi jednorazowo 140 tabletek.
Ważne ograniczenia: Zamienniki i refundacja
Mimo uproszczeń, nowy system wprowadza pewne zasady, o których warto wiedzieć przed wizytą w aptece:
Uproszczenie procesu dla wszystkich
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnienie i ujednolicenie procesu wydawania leków w całym kraju. Dzięki temu farmaceuci zyskują jasną informację zwrotną z systemu, a pacjenci mogą liczyć na łatwiejszy odbiór potrzebnych preparatów, dopasowany do realnej zawartości pudełek.
Nowy sposób procedowania dotyczy wszystkich aptek i punktów aptecznych w Polsce. Dla pacjenta sama technika wykupu leku nie zmienia się – to system w tle wykona za farmaceutę bardziej precyzyjne obliczenia, opierając się na danych o rzeczywistych produktach dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.