Naukowcy zamieniają wełnę w materiał do naprawy kości. Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak działa Fot. Unsplash.

Jeszcze niedawno była odpadem z rolnictwa. Dziś zaczyna aspirować do roli jednego z ciekawszych surowców w medycynie regeneracyjnej. Badacze pokazują, że wełna – a precyzyjniej zawarta w niej keratyna – może wspierać odbudowę kości. I robi to w sposób bliższy naturze niż wiele dotychczasowych rozwiązań.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

To nie jest kolejna laboratoryjna ciekawostka, która nigdy nie wyjdzie poza próbówki. Badania właśnie wkroczyły na etap testów na żywych organizmach. I co ważne, pojawiają się konkretne wyniki.

Od swetra do sali operacyjnej

Zespół z londyńskiego King’s College wziął pod lupę keratynę. To białko strukturalne obecne m.in. w paznokciach, włosach, czy właśnie wełnie. Kojarzy się raczej z kosmetykami niż chirurgią. Tymczasem jego właściwości okazują się zaskakująco wszechstronne.

Badacze stworzyli specjalne membrany na bazie keratyny pozyskanej z wełny. Po odpowiedniej obróbce chemicznej materiał zmienił się w stabilne rusztowanie. Takie, które można wykorzystać do odbudowy tkanki kostnej. Najpierw były testy in vitro. Ludzkie komórki kostne umieszczono na przygotowanym materiale. Nie tylko przetrwały. Zaczęły się namnażać. Tworzyły strukturę przypominającą zdrową kość.

REKLAMA

Kolejny etap był trudniejszy. Membrany wszczepiono szczurom z ubytkami czaszki – na tyle poważnymi, że nie mogły się one zagoić samoistnie. Następnie przez tygodnie naukowcy śledzili proces regeneracji.

Rezultaty okazały się obiecujące. Keratynowe rusztowanie wspierało wzrost nowej tkanki. Co ważne, robiło to w sposób uporządkowany. Powstająca kość była bliższa naturalnej. Miała lepiej ułożone włókna i bardziej stabilną strukturę.

To istotna różnica. W medycynie regeneracyjnej liczy się nie tylko to, czy tkanka powstanie. Liczy się jej jakość. I tu wełna zaczyna realnie konkurować z dotychczasowym liderem.

REKLAMA

Kolagen ma konkurencję

Przez lata złotym standardem pozostawał kolagen – biokompatybilny, dobrze znany i szeroko stosowany. Ale nieidealny. Bywa zbyt słaby. Zbyt szybko się rozkłada. Nie zawsze radzi sobie tam, gdzie kość musi znosić duże obciążenia. Dochodzi jeszcze kwestia produkcji. Jego pozyskiwanie jest kosztowne i technologicznie wymagające.

Na tym tle keratyna wypada zaskakująco dobrze. W testach kolagen sprzyjał tworzeniu większej ilości tkanki. Keratyna natomiast dawała lepszą strukturę. Bardziej uporządkowaną. Wytrzymalszą. Dla chirurgów to może być ważniejsze niż sama objętość.

REKLAMA

W tej historii jest jeszcze jeden wątek, który może mieć ogromne znaczenie – zrównoważony rozwój. Wełna to surowiec odnawialny. Często traktowany jak odpad. Jej wykorzystanie wpisuje się w szerszy trend – szukanie tańszych, bardziej ekologicznych alternatyw dla ograniczonych zasobów. Rzadko zdarza się taka kombinacja. Niższe koszty. Mniejszy wpływ na środowisko. Lepsza jakość leczenia.

Na razie to wciąż etap badań. Przed naukowcami kolejne testy. Próby kliniczne. Ocena bezpieczeństwa. Ale kierunek jest wyraźny. Keratyna przestaje być ciekawostką. Zaczyna funkcjonować jako realna opcja dla chirurgii regeneracyjnej.