Adrian Jurewicz

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne (specjalność wydawnicza). Z branżą redaktorską związany od czasów studenckich – pierwsze doświadczenia zdobywał podczas praktyk, a od 2019 roku rozwija się w obszarze tematyki medycznej, tworząc treści dla serwisu Medonet. Od marca 2026 roku związany z redakcją naTemat.

Stale poszerza swoje kompetencje – zarówno w zakresie pracy z tekstem, jak i marketingu oraz komunikacji w mediach społecznościowych. Ukończył kurs Akademii Korekty Tekstu Ewy Popielarz oraz program Umiejętności Jutra organizowany przez Google.

Jest także związany z serwisem popkulturowym Ostatnia Tawerna, gdzie działa jako redaktor i korektor, tworząc treści poświęcone kulturze – książkom, komiksom i grom.