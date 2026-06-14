Ukryty pasażer. Jak styl prowadzenia auta może zdradzić pierwsze problemy z pamięcią? Fot. Unsplash.

Jeszcze niedawno samochód był wyłącznie środkiem transportu. Dziś coraz częściej przypomina mobilne centrum danych. Naukowcy z Florydy przekonują, że codzienny styl jazdy potrafi ujawnić pierwsze sygnały pogarszającej się pracy mózgu – zanim zauważy je sam kierowca albo jego bliscy.

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Temat wraca wraz ze starzeniem się społeczeństwa. W samych Stanach Zjednoczonych prawo jazdy ma już ponad 50 milionów osób po 65. roku życia. A wraz z rosnącą liczbą starszych kierowców pojawia się nowe wyzwanie. Jak możliwie wcześnie wychwycić problemy poznawcze, zanim zaczną wpływać na bezpieczeństwo na drodze?

Auto zamiast gabinetu

Badacze z Florida Atlantic University postanowili sprawdzić, czy zwykła codzienna jazda może zdradzać pierwsze oznaki zaburzeń poznawczych. Chodziło o łagodne zaburzenia poznawcze, określane jako MCI, oraz jeszcze wcześniejsze stadium – Pre-MCI. To moment, w którym człowiek nadal funkcjonuje samodzielnie. Nie ma jeszcze wyraźnych symptomów demencji czy choroby Alzheimera. Mózg zaczyna jednak działać inaczej, a subtelne zmiany często umykają podczas standardowych badań. Dlatego naukowcy postawili na coś bardziej naturalnego niż test w gabinecie. Obserwowali zachowania za kierownicą.

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W ramach badania, opublikowanego tego roku na łamach naukowego czasopisma "Sensors", do samochodów uczestników zamontowano telemetryczne czujniki i kamery. Co istotne, badacze korzystali z powszechnie dostępnego sprzętu, bez kosztownych i eksperymentalnych technologii. System miał być możliwie prosty, tani i dyskretny. Urządzenia zbierały dane dotyczące m.in.:

długości oraz czasu przejazdów, średniej i maksymalnej prędkości, sposobu operowania pedałem gazu, gwałtownych hamowań, ostrych skrętów, nagłych przyspieszeń, parametrów pracy silnika.

Każdą podróż analizowano osobno. Łącznie badacze przyjrzeli się niemal 4800 przejazdom. W tym samym czasie uczestnicy regularnie przechodzili testy neuropsychologiczne. Funkcje poznawcze oceniano co trzy miesiące przez okres sięgający trzech lat.

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Nie chodzi o jeden błąd za kierownicą

Najciekawsze okazało się coś innego. Pojedynczy błąd za kierownicą nie miał większego znaczenia. Dopiero analiza wielu drobnych zachowań pozwalała zauważyć wyraźne różnice między kierowcami.

Osoby z wczesnymi zaburzeniami poznawczymi częściej:

wybierały krótsze, bardziej poszatkowane trasy, mniej płynnie operowały gazem, miały większy problem z utrzymaniem stabilnej prędkości, prowadziły w mniej przewidywalny sposób.

Kierowcy bez problemów poznawczych zwykle jechali spokojniej i bardziej stabilnie. Lepiej reagowali na sytuacje drogowe, a ich styl jazdy był bardziej przewidywalny. Zdaniem autorów badania właśnie taki cyfrowy "podpis" kierowcy może w przyszłości pomóc w wychwytywaniu pierwszych sygnałów ostrzegawczych.

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Czas ma kluczowe znaczenie

Dr Ruth Tappen z Florida Atlantic University podkreśla, że największą wartością może być możliwość wykrywania zmian jeszcze przed pojawieniem się wyraźnych objawów klinicznych. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych czas odgrywa ogromną rolę. Im wcześniej uda się zauważyć pierwsze symptomy, tym większa szansa na:

spowolnienie rozwoju choroby, skuteczne wdrożenie terapii, zmianę stylu życia.

Badanie pokazuje też szerszy trend. Technologie coraz mocniej wchodzą w obszar profilaktyki zdrowotnej. Samochody już dziś zbierają ogromne ilości danych o kierowcach. Teraz okazuje się, że mogą one zainteresować nie tylko producentów aut czy firmy ubezpieczeniowe, ale także lekarzy.

Pojawia się jednak pytanie o prywatność

Takie rozwiązania budzą również wątpliwości. Eksperci zwracają uwagę, że monitorowanie zachowań kierowców może rodzić obawy związane z prywatnością i sposobem wykorzystania danych. Dochodzi też kwestia odpowiedzialności. Jeśli system wykryje możliwe problemy poznawcze, kto powinien dostać taką informację? Lekarz? Rodzina? Ubezpieczyciel? A może wyłącznie sam kierowca?