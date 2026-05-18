Kleszcze już atakują. Są na szczęście proste i tanie sposoby, by uniknąć ugryzienia Fot. yamasan0708 / Shutterstock

Sezon na kleszcze wystartował na dobre, więc to najwyższy czas, by dowiedzieć się, jak najskuteczniej bronić się przed tymi pajęczakami. Z pomocą przychodzą sami leśnicy, którzy zdradzili genialny w swojej prostocie patent na małych intruzów. Sprawdzona metoda jest niesamowicie skuteczna, a kosztuje dosłownie grosze.

Podstawą bezpieczeństwa pozostaje odpowiedni ubiór i stosowanie środków odstraszających, czyli repelentów. Ochrona przed kleszczami nie musi jednak kończyć się na chemii, bo sprawdzone przez specjalistów domowe metody dają świetne rezultaty na szlaku. Warto też wiedzieć, jakie rośliny odstraszają kleszcze posadzenie ich w ogrodzie czy w doniczce na balkonie tworzy dodatkową, naturalną barierę.

Sposób na kleszcze od leśników z Karkonoszy

Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przypomnieli o nietypowym wykorzystaniu popularnego gadżetu. Na spacerze idealnie sprawdza się rolka do czyszczenia ubrań. Przeciągnięcie nią po odzieży pozwala wyłapać pajęczaki, zanim wbiją się w skórę.

"Sposób na kleszcze nadleśniczego Karkonoskiego Parku Narodowego, Krzysztofa Bisagi, ciągle przewija się przez różne portale. Usuwanie kleszczy rolką do czyszczenia odzieży jest skuteczne i niedrogie" – przypomniano we wpisie na Facebooku.

Paski klejące zbierają kleszcze z nogawek czy rękawów, co minimalizuje ryzyko ugryzienia. To prosta metoda, którą szybko można zastosować u małych dzieci oraz domowych czworonogów i oczywiście na sobie. Rodzice powinni pamiętać też, że kleszcze mogą wejść do mieszkania. Pajęczaki potrafią się ukryć w zakamarkach pokoju dziecka i sierści zwierząt domowych.

Taśma klejąca skutecznie chroni przed kleszczami

Serwis Mamadu opisywał alternatywę z wykorzystaniem szerokiej taśmy naprawczej. To pomysł właścicieli farmy pszczół McCormack. Celem zabiegu jest w tym przypadku szczelne zabezpieczenie przerw między nogawką a butem.

Należy owinąć kostki taśmą, jednak odwrotnie niż zazwyczaj. Strona z klejem musi znajdować się na zewnątrz. Powstaje w ten sposób fizyczny lep na owady. Wędrujący z trawy w górę ciała kleszcz szybko trafia na barierę nie do przejścia. Przykleja się do warstwy klejącej i nie dociera do odsłoniętej skóry.

Jak bezpiecznie usunąć kleszcza?

Gdy pajęczak wbije się w ciało, konieczna jest opanowana reakcja. Ministerstwo Zdrowia przygotowało klarowne wytyczne, co zrobić, gdy znajdziesz u siebie kleszcza, chroniące pacjentów przed błędami podczas usuwania intruza.

Przygotuj plastikową pęsetę lub apteczne kleszczołapki oraz środek dezynfekujący. Chwyć intruza tuż przy skórze za przednią część ciała. Zdecydowanym ruchem pociągnij go prosto ku górze. Dokładnie umyj ręce i zdezynfekuj ranę. Obserwuj miejsce ukłucia przez kilka tygodni pod kątem podejrzanych zmian.

Borelioza i KZM. Czego unikać po ukłuciu?

Resort zdrowia kategorycznie zabrania wykręcania pasożytów palcami oraz smarowania ich tłuszczem, bo to potęguje ryzyko zakażenia. Kleszcze przenoszą boreliozę objawiającą się rumieniem wędrującym, który występuje u ok. 40-50 proc. zakażonych pacjentów.

Warto przy tym wiedzieć, że nawet spuchnięty płatek ucha to może być borelioza, bo objawy tej choroby bywają zaskakujące i nieoczywiste. Grozi nam też kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), przed którym na szczęście chronią profilaktyczne szczepienia.

Naukowcy nie ustają w pracach nad nowymi metodami ochrony i już niedługo powstaje szczepionka przeciw boreliozie groźnej chorobie odkleszczowej, która może odmienić profilaktykę odkleszczową.

Gdzie kleszcze atakują najczęściej?