Saszetki nikotynowe mogą być dobrą alternatywą dla tradycyjnych papierosów Photo by Canndid UK on Unsplash

Rynek produktów nikotynowych zmienił się mocniej, niż wielu osobom się wydaje. Przez lata rozmowa była prosta: papierosy albo rzucenie palenia. Dziś między tymi dwoma punktami pojawiło się kilka rozwiązań, które nie wymagają spalania tytoniu. Jednym z nich są saszetki nikotynowe.

Budzą sporo emocji, bo z jednej strony są produktem nowym i łatwo wrzucić je do worka z modą albo kontrowersją. Z drugiej – dla części dorosłych palaczy mogą być alternatywą dla papierosów, czyli produktu, którego największym problemem jest dym i substancje powstające podczas spalania.

Nie oznacza to, że saszetki są obojętne dla organizmu. Zawierają nikotynę, a nikotyna uzależnia. Warto jednak oddzielić fakty od skrótów myślowych, bo wokół saszetek narosło już kilka mitów.

Czym właściwie są saszetki nikotynowe?

Saszetki nikotynowe to małe, białe woreczki, które umieszcza się pod górną wargą. Zawierają nikotynę, najczęściej w postaci soli nikotynowych, a także wypełniacze, np. włókna roślinne, oraz aromaty.

Kluczowe jest to, czego w nich nie ma: tytoniu, dymu, procesu podgrzewania i spalania. Nikotyna wchłania się przez błonę śluzową jamy ustnej. Dla dorosłego palacza oznacza to przyjęcie substancji, od której jest uzależniony, ale bez sięgania po papierosa i bez wdychania dymu papierosowego.

To ważne rozróżnienie. W klasycznych papierosach problemem jest nie tylko nikotyna, lecz także dym, substancje smoliste i cała mieszanina związków powstających przy spalaniu tytoniu. Saszetki działają inaczej, bo niczego się w nich nie podpala.

Mit pierwszy: to produkt dla dzieci

To chyba najbardziej szkodliwe uproszczenie. Saszetki nikotynowe nie są produktem dla dzieci i nie powinny trafiać do nieletnich. Koniec zdania.

Problem zaczyna się tam, gdzie zawodzi kontrola sprzedaży, egzekwowanie przepisów albo odpowiedzialność marketingowa. Incydenty w szkołach budzą zrozumiały niepokój, ale nie powinny prowadzić do mylenia dwóch spraw: przeznaczenia produktu i tego, że może on trafić w niepowołane ręce.

Mit drugi: saszetki są tak samo szkodliwe jak papierosy

To kolejne uproszczenie, które brzmi mocno, ale zaciera ważną różnicę. Saszetki zawierają nikotynę, a nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest neutralna dla zdrowia. Może m.in. podnosić ciśnienie i wpływać na układ krążenia.

Ale porównywanie saszetek jeden do jednego z papierosami pomija najważniejszy element tradycyjnego palenia: dym. To właśnie dym papierosowy, powstający podczas spalania tytoniu, jest głównym źródłem substancji odpowiedzialnych za choroby związane z paleniem, w tym nowotwory oraz choroby serca i płuc.

Dlatego w dyskusji o produktach nikotynowych coraz częściej mówi się o redukcji szkód.

Mit trzeci: nie ma żadnych badań

Badań nad saszetkami jest mniej niż nad papierosami, bo to nowsza kategoria produktów. Ale stwierdzenie, że "nikt tego nie bada", jest nieprawdziwe.

Rośnie liczba analiz dotyczących ich składu, profilu toksykologicznego, wzorców używania i porównań z tradycyjnymi papierosami. Niezależne instytucje, takie jak Public Health England czy Royal College of Physicians, od lat wskazują, że produkty bezdymne mogą być znacznie mniej szkodliwą alternatywą dla palenia papierosów.

Wątek ten pojawia się także w dyskusjach prowadzonych przez WHO: z jednej strony podkreślana jest potrzeba dalszych badań i regulacji, z drugiej – dostrzegany jest potencjał rozwiązań, które mogą ograniczać szkody związane z paleniem, o ile są kierowane do dorosłych palaczy, a nie do nowych użytkowników nikotyny.

W krajach takich jak Szwecja, Norwegia czy Estonia produkty tego typu są obecne na rynku dłużej, zostały opisane w regulacjach i stały się elementem szerszej debaty o redukcji szkód.

Szwecja często wraca w tej dyskusji

Dobrym przykładem jest Szwecja, która według najnowszego raportu CAN osiągnęła próg uznawany za "smoke-free", czyli mniej niż 5 proc. codziennych palaczy. Z danych za 2025 rok wynika, że odsetek osób palących papierosy codziennie spadł tam z 16 proc. w 2003 roku do 4,8 proc. w 2025 roku.

To nie znaczy, że Szwecja stała się krajem bez nikotyny. Według tych samych danych około jedna czwarta Szwedów nadal używa nikotyny codziennie – w papierosach, snusie, e-papierosach albo innych produktach. Ważne jest jednak przesunięcie: mniej osób pali papierosy, a więcej wybiera produkty bezdymne, takie jak snus czy saszetki nikotynowe.

Zwolennicy redukcji szkód wskazują ten model jako dowód, że ograniczanie palenia nie musi opierać się wyłącznie na zakazach. Krytycy przypominają, że nikotyna nadal uzależnia, a o części nowych produktów wciąż wiemy mniej niż o papierosach. I właśnie dlatego Szwecja jest ciekawym przykładem nie do bezrefleksyjnego kopiowania, lecz do uważnej analizy.

Mit czwarty: to tylko chwilowa moda

Saszetki nikotynowe bywają przedstawiane jako trend, ale dla producentów i części ekspertów są raczej elementem większej zmiany na rynku nikotynowym. Chodzi o odchodzenie od produktów opartych na spalaniu i rozwój alternatyw bezdymnych.

