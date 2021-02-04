REKLAMA
ŚWIAT PO PANDEMII

O. Gużyński: Po pandemii pokażemy swoje najbardziej pierwotne i dzikie oblicze
"Gdyby jej nie było, byłoby jeszcze gorzej". Państwo zawiodło, pomogła solidarność
Czy pandemia nauczy nas, że rozdawnictwo nie popłaca? "Zabranie 500 plus nie wchodzi w grę"
Biznes w postpandemii. Streżyńska wymienia trzy nauczki, które dostaliśmy jako społeczeństwo
Prof. Orłowski: Będziemy ponosić większe straty gospodarcze za lata zaniedbań w służbie zdrowia
Niektórzy po pandemii będą pracować "za dwóch". Rynek zmieni się nie do poznania
Najwięksi beneficjenci pandemii to technologiczni giganci. Dzięki "zwykłym ludziom"