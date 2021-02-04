na
ŚWIAT PO PANDEMII
Świat po pandemii. 21 tekstów o tym, co właściwie czeka nas po koronawirusie. A czeka sporo zmian
Nowa normalność. Lepiej już było, tak będzie wyglądać nasze życie po pandemii koronawirusa
WYWIAD
Prof. Belka: W pracy dla G20 przekonałem się, jak trudno przewidzieć kryzysy takie jak koronawirus
O. Gużyński: Po pandemii pokażemy swoje najbardziej pierwotne i dzikie oblicze
"Gdyby jej nie było, byłoby jeszcze gorzej". Państwo zawiodło, pomogła solidarność
Czy pandemia nauczy nas, że rozdawnictwo nie popłaca? "Zabranie 500 plus nie wchodzi w grę"
Biznes w postpandemii. Streżyńska wymienia trzy nauczki, które dostaliśmy jako społeczeństwo
Prof. Orłowski: Będziemy ponosić większe straty gospodarcze za lata zaniedbań w służbie zdrowia
"Turystyka ma być beztroska. Jeśli trzeba będzie nosić maseczki i rękawiczki, wielu zrezygnuje"
"Wcześniej byliśmy higienicznie bezkarni". Psychiatra wyjaśnia, jak nasze mózgi będą teraz działać
Sport po pandemii? Komentatorzy nie mają złudzeń: czekają nas trudne kompromisy
Niektórzy po pandemii będą pracować "za dwóch". Rynek zmieni się nie do poznania
Najwięksi beneficjenci pandemii to technologiczni giganci. Dzięki "zwykłym ludziom"
"To największy kryzys w historii lotnictwa. 11 września to przy tym pikuś". Szczery wywiad o lataniu
04 lutego 2021, 14:37
Pandemia, czyli wielki test relacji pracodawca-pracownik. Porozmawiajmy o tym, jak zdać go celująco
