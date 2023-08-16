REKLAMA

NASA

Najnowsze wiadomości

Polecamy
logo

"Wirusy zombie" z Syberii wywołają nową pandemię? "Istnieje realne ryzyko 'wybudzenia'"
logo

Nie jesteśmy tak odporni na upały. Naukowcy wskazali dawkę ciepła, jaką możemy przyjąć