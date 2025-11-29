REKLAMA

Niebieska Karta

Niebieska Karta

Najnowsze wiadomości

Polecamy
logo

Pokazała adwokatowi film, na którym mąż szarpie dziecko. "To pani wyjdzie na wariatkę"
logo

Księcia z bajki się zachciało? Kopciuszek spotyka chama i ma dość "końskich zalotów"