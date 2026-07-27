Aleksandra Tchórzewska

Podobno potrafię słuchać jak nikt. Przyglądanie się ważnym ludzkim sprawom jest najpiękniejszą stroną mojej pracy. Lubię mieć wpływ na rzeczywistość. Jestem idealistką i wierzę, że można ją zmienić na lepsze. Czasami jednak trzeba nią szarpnąć, tupnąć nogą, nie zgodzić się na to, co zastane.

Najlepiej odnajduję się w tematach społecznych. Najchętniej biorę się za reportaże i duże wywiady. Świetnie odnajduję się również w ważnych akcjach redakcyjnych, w których przyglądamy się problemowi z każdej, nawet nieoczywistej strony.

Ukończyłam filologię polską oraz studia podyplomowe z zakresu edytorstwa tekstu. Pracowałam w dużych ogólnopolskich mediach: TVN, HelloZdrowie, a także w Grupie WM, wydawcy m.in. "Gazety Olsztyńskiej". W naTemat jestem od stycznia 2025 roku. W 2023 roku zdobyłam prestiżową Nagrodę Główną w 14. edycji Konkursu im. Seweryna Pieniężnego. W 2024 roku otrzymałam wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie dla Dziennikarzy "Twarze Ubóstwa" im. Bartosza Mioduszewskiego. Jestem laureatką IV Nagrody w ogólnopolskim konkursie Dziennikarz Medyczny 2025. W 2026 roku zostałam wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne w konkursie dla dziennikarzy SUPERneuron.

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