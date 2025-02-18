W aptekach są już dostępne leki przeciwgrypowe Fot. East News

O tym, że w Polsce brakuje leków przeciwgrypowych, informowało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Niestety, niedostępność preparatów zbiegła się z lawinowym wzrostem zachowań na grypę. Izabela Leszczyna potwierdziła, że ok. 50 tys. opakowań właśnie trafiło do aptek. Preparat można stosować także zapobiegawczo. Jaki to preparat?

Leki stosowane w leczeniu grypy, to te zawierające oseltamiwir – substancję przeciwwirusową. Niedawno brakowało ich w aptekach w całej Polsce. Powodem było zamówienie przez resort zdrowia mniejszych niż w latach ubiegłych ilości, (m.in. ze względu na brak dużego zapotrzebowania zgłaszanego przez hurtownie farmaceutyczne i apteki).

Sytuacja zaskoczyła również producentów tych preparatów, którzy nie przewidzieli aż takiego wzrostu zachorowań na grypę w Polsce.

Oseltamiwir – lek na grypę. Jak stosować?

Oseltamiwir to stary lek, jest na rynku już od 1999 roku. Stosuje się go w trzech dawkach. Najbardziej skuteczny jest w przypadku grypy typu A i B, jeśli przyjmie się go maksymalnie drugiego dnia występowania objawów. Można stosować go też profilaktycznie i tak zapobiegać zachorowaniu, np. jeśli mieliśmy kontakt z osobą chorą na grypę.

O tym, że leków brak Główny Inspektorat Farmaceutyczny informował w ubiegłym tygodniu. Okazuje się, że ich sprzedaż w styczniu tego roku była o prawie 335 proc. wyższa niż w styczniu 2024 r. Nieodstępne były zarówno leki oryginalne, jak i generyki z tym składnikiem.

Problem dotyczy to leków zawierających oseltamiwir – substancję przeciwwirusową stosowaną w leczeniu grypy. Braki dotyczyły całej Polski, spowodowane były zamówieniem przez resort mniejszych niż w latach ubiegłych ilości, m.in. ze względu na brak większego zapotrzebowania. Sytuacja zaskoczyła również producentów tych preparatów, którzy nie przewidzieli takiego wzrostu zachorowań.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna o lekach na grypę

Izabela Leszczyna potwierdziła w radiowej Trójce, że 48 tys. opakowań leku na grypę jest już w aptekach, co do kolejnych 180 tys. sztuk, oczekuje na raport czy rzeczywiście doszło to do skutku. Dodała ponadto, że jeden z polskich producentów zabezpieczył około 200 tys. opakowań leku, który hurtownie i apteki mogą już zamawiać.

Zarówno minister zdrowia, jak i środowisko lekarskie apeluje do osób zdrowych, aby zaszczepiły się na grypę. Przypominają, że szczepionki mogą być przyjmowane również w trakcie trwania sezonu grypowego.

Dotyczy to szczególnie osób z grup ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych, a więc dzieci, seniorów, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami przewlekłymi. Również tych, które narażone są na zakażenie wirusem ze względu na charakter pracy, jak np. pracownicy ochrony zdrowia.