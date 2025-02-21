Jak wygląda czerniak?
Czy czerniak może być jasny? Jak wygląda czerniak? Fot. Zofia i Marek Bazak/East News

Myślisz o czerniaku? Pewnie przed oczami masz obraz ciemnej, groźnie wyglądającej zmiany na skórze. Nic dziwnego – większość kampanii informacyjnych skupia się właśnie na tym obrazie. Tymczasem czerniak, ten podstępny nowotwór skóry, potrafi się doskonale kamuflować, przybierając barwy, które w ogóle nie kojarzą się z zagrożeniem. Wyobraź sobie czerniaka... czerwonego, szarego, a nawet białego! Brzmi niewiarygodnie? A jednak.

Żeby zrozumieć, skąd ta różnorodność barw, musimy przyjrzeć się melaninie. To właśnie ten barwnik, produkowany przez komórki zwane melanocytami, nadaje naszej skórze kolor i chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem UV. W przypadku czerniaka, melanocyty zaczynają zachowywać się nieprawidłowo, produkując melaninę w nadmiarze lub w ogóle.

Czerniak bezbarwnikowy i hipomelanistyczny – wilki w owczej skórze

Kiedy melanocyty "strajkują" i przestają produkować melaninę, mamy do czynienia z czerniakiem bezbarwnikowym. Zmiana skórna jest wtedy jasnoróżowa, cielista, a nawet biała, przypominając bliznę, guzek, a czasem ranę, która się nie goi. To szczególnie podstępna odmiana czerniaka, ponieważ łatwo ją przeoczyć lub zbagatelizować.

Z kolei czerniak hipomelanistyczny charakteryzuje się zmniejszoną produkcją melaniny. Zmiana ma zazwyczaj jasnobrązowy kolor, ale może również przybierać odcienie różu lub czerwieni, udając niewinny pieprzyk lub znamię barwnikowe.

Czerniak w odcieniach czerwieni, niebieskiego i szarości

Czerniak potrafi zaskakiwać także innymi kolorami. Może być:

  • czerwony: za sprawą rozszerzonych naczyń krwionośnych, stanu zapalnego lub krwawienia. Taki czerniak łatwo pomylić z naczyniakiem lub podrażnieniem skóry.
  • niebieski lub szary: gdy melanina znajduje się głęboko w skórze. Wtedy czerniak może udawać znamię barwnikowe lub inny rodzaj nowotworu skóry.

    • ABCDE czerniaka – Twój sprzymierzeniec w walce z nowotworem

    Pamiętaj! Czerniak, niezależnie od koloru, może pojawić się w każdym miejscu na ciele. Dlatego tak ważna jest regularna samoobserwacja i znajomość tzw. "ABCDE czerniaka":

  • Asymetria: zmiana ma nieregularny kształt, jedna połowa różni się od drugiej.
  • Brzegi: są nierówne, postrzępione lub zatarte.
  • Color (kolor): barwa jest nierównomierna, z różnymi odcieniami brązu, czerni, a czasem czerwieni, bieli lub niebieskiego.
  • Diameter (średnica): zmiana ma średnicę większą niż 6 mm (wielkość gumki do ołówka).
  • Evolving (ewolucja): zmiana rozmiaru, kształtu, koloru, pojawienie się swędzenia, krwawienia lub strupka.

    • Nie zwlekaj z wizytą u dermatologa

    Jeśli zauważysz jakąkolwiek podejrzanie wyglądającą zmianę na skórze, nie zwlekaj z wizytą u lekarza dermatologa. Specjalista oceni znamiona i w razie potrzeby wykona badanie dermatoskopowe, które pozwala na dokładne obejrzenie zmiany pod powiększeniem. Wczesne wykrycie czerniaka to klucz do skutecznego leczenia.

    Pamiętaj również o profilaktyce: chroń skórę przed nadmiernym słońcem, stosując kremy z filtrem, nosząc nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne, a także unikając solarium.

