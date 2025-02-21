W aptekach brakuje leków dla pacjentów z ADHD. Fot. East News

Pacjenci z ADHD nie mogąc dostać swoich leków, przerywają farmakoterapię. Wszystko przez braki w aptekach. Problem robi się poważny i trwa już dwa lata. A liczba pacjentów, którzy potrzebują leczenia ze względu na diagnozę, wzrosła z 891 tys. w 2023, do prawie 1,5 mln osób w 2024 roku. Co zamierza zrobić z tą sytuacją Ministerstwo Zdrowia?

REKLAMA

Sprawą zajął się wiceminister Marek Kos, który zapewnia, że ministerstwo zna tę sytuację i na bieżąco ją monitoruje, we współpracy z szefem GIF, prezesem URPL oraz producentami i hurtowniami farmaceutycznymi.

Podaje, iż główną przyczyną braków produktów z substancją czynną Methylphenidati hydrochloridum jest zwiększone zapotrzebowanie pacjentów. Z danych Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynika, że w 2023 r. lekarze wystawili recepty na ponad 891 tys. opakowań, rok później już na niemal półtora miliona.

O osoby z ADHD upomniała się posłanka Joanna Wicha, która złożyła interpelację w tej sprawie. Czytamy w niej m.in.: "Według doniesień medialnych i wiadomości, które otrzymuję od wyborców, problem z dostępnością dotyczy głównie preparatów zawierających metylofenidat, takich jak Medikinet, Medikinet CR oraz Concerta".

REKLAMA

Według deklaracji wiceministra działania, jakie podejmuje resort w celu poprawy dostępności leków na ADHD to m.in. wpisanie tych preparatów na tzw. listę antywywozową.

– Dodatkowo, w celu zwiększenia dostępności na polskim rynku produktów leczniczych stosowanych w leczeniu ADHD, zarówno z substancją czynną Methylphenidati hydrochloridum jak i substancją Atomoxetinum, Minister Zdrowia wydał również zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych na podstawie zgłoszeń hurtowni farmaceutycznych, co oznacza, że na rynku mogą być dostępne produkty lecznicze w obcojęzycznych opakowaniach – poinformował wiceminister.

REKLAMA

– Podmioty odpowiedzialne na bieżąco przekazują informacje w zakresie aktualnej dostępności oraz planowanych dostawach i ich wielkości. Z danych tych wynika, że zapas poszczególnych produktów z substancją czynną Methylphenidati hydrochloridum wynosi obecnie, w zależności od postaci i mocy, od ok. 1 miesiąca do nawet kilkunastu miesięcy – dodał.

Jak działa metylofenidat w przypadku ADHD?

Metylofenidat, znany również jako chlorowodorek metylofenidatu, działa jako inhibitor zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy, co zwiększa ich stężenie w synapsach mózgowych.

REKLAMA