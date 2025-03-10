Krztusiec w natarciu. W porównaniu ze styczniem mamy w Polsce dwukrotny wzrost zachorowań. By skutecznie go leczyć, musisz wiedzieć, czy to na pewno on, czy raczej grypa, Covid-19, lub RSV, które w tym sezonie też nie odpuszczają. Podpowiadamy, jak odróżnić po objawach, co cię dopadło.
Krztusiec to ostra choroba zakaźna, wywoływana przez bakterię – pałeczkę krztuśca. Przyczyną zachorowań na "koklusz" jest wygaśnięcie odporności poszczepiennej, a także brak odporności na wirusa po przechorowaniu, ponieważ przy krztuścu tak się nie dzieje.
Chorujemy na krztusiec. Winny brak odporności i szczepień
Oczywiście temu zjawisku można zapobiegać, ale potrzebne są narzędzia, które ograniczyłyby uchylanie się rodziców od obowiązkowego szczepienia na krztusiec dzieci. Tym bardziej że u niemowląt i noworodków może się on skończyć poważnymi powikłaniami lub nawet śmiercią.
Ważne są również aktywności, które promowałyby powtarzanie co 10 lat szczepień u dorosłych oraz szczepienia wśród kobiet w ciąży, co od października 2024 r. jest dla nich bezpłatne.
Objawy grypy, Covid-19 i RSV są podobne. Krztusiec ma jeden wyróżnik
Cały czas mamy zachorowania na grypę, Covid-19, obserwuje się również duży wzrost w przypadku RSV. Zakażeń tym wirusem było w lutym ponad 52 tys., to trzykrotny wzrost w stosunku do stycznia 2025 r.
Nakładanie się tych wszystkich chorób w jednym czasie może powodować problemy z rozpoznaniem u siebie konkretnej choroby. Podpowiadamy jak po objawach odróżnić krztusiec od tych trzech wirusów.
Objawy krztuśca zaczynają się jak w zwykłym przeziębieniu, czyli katarem, łagodnym kaszlem i gorączką, podobnie jak przy RSV, Covid-19 czy grypie. To, co jest charakterystyczne przy tej chorobie w stosunku do trzech pozostałych, to:
Krztusiec jest również inaczej leczony. Przy wirusach tridemii stosuje się najczęściej leczenie objawowe, w cięższych przypadkach może być potrzebna hospitalizacja.
Jako że krztusiec wywołany jest przez bakterie, jego leczenie opiera się głównie na antybiotykach, które są najbardziej skuteczne we wczesnym stadium choroby. Dodatkowo podaje się leki łagodzące objawy, a więc głównie przeciwkaszlowe.
