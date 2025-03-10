Krztusiec atakuje coraz mocniej. Podpowiadamy, jakie objawy sugerują, że to właśnie on, a nie grypa, Covid-19, czy RSV. Fot. Canva

Krztusiec w natarciu. W porównaniu ze styczniem mamy w Polsce dwukrotny wzrost zachorowań. By skutecznie go leczyć, musisz wiedzieć, czy to na pewno on, czy raczej grypa, Covid-19, lub RSV, które w tym sezonie też nie odpuszczają. Podpowiadamy, jak odróżnić po objawach, co cię dopadło.

Krztusiec to ostra choroba zakaźna, wywoływana przez bakterię – pałeczkę krztuśca. Przyczyną zachorowań na "koklusz" jest wygaśnięcie odporności poszczepiennej, a także brak odporności na wirusa po przechorowaniu, ponieważ przy krztuścu tak się nie dzieje.

Chorujemy na krztusiec. Winny brak odporności i szczepień

Oczywiście temu zjawisku można zapobiegać, ale potrzebne są narzędzia, które ograniczyłyby uchylanie się rodziców od obowiązkowego szczepienia na krztusiec dzieci. Tym bardziej że u niemowląt i noworodków może się on skończyć poważnymi powikłaniami lub nawet śmiercią.

Ważne są również aktywności, które promowałyby powtarzanie co 10 lat szczepień u dorosłych oraz szczepienia wśród kobiet w ciąży, co od października 2024 r. jest dla nich bezpłatne.

Objawy grypy, Covid-19 i RSV są podobne. Krztusiec ma jeden wyróżnik

Cały czas mamy zachorowania na grypę, Covid-19, obserwuje się również duży wzrost w przypadku RSV. Zakażeń tym wirusem było w lutym ponad 52 tys., to trzykrotny wzrost w stosunku do stycznia 2025 r.

Nakładanie się tych wszystkich chorób w jednym czasie może powodować problemy z rozpoznaniem u siebie konkretnej choroby. Podpowiadamy jak po objawach odróżnić krztusiec od tych trzech wirusów.

Objawy krztuśca zaczynają się jak w zwykłym przeziębieniu, czyli katarem, łagodnym kaszlem i gorączką, podobnie jak przy RSV, Covid-19 czy grypie. To, co jest charakterystyczne przy tej chorobie w stosunku do trzech pozostałych, to:

napadowe, silne ataki kaszlu , które mogą doprowadzić nawet do wymiotów, krztuszący dźwięk przy wdechu po ataku kaszlu, przypominający również "pianie", brak bólów mięśni i gorączki , jeśli wystąpią, to w łagodnej formie, napady bezdechu podczas próby wdechu, suchy kaszel , utrzymujący się tygodniami, nawet do kilku miesięcy od zakażenia.

Krztusiec jest również inaczej leczony. Przy wirusach tridemii stosuje się najczęściej leczenie objawowe, w cięższych przypadkach może być potrzebna hospitalizacja.