Leki, których może zabraknąć w aptekach w Polsce. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę. To m.in. te stosowane w cukrzycy, na ADHD, niektóre antybiotyki i wiele innych.

W polskich aptekach i hurtowniach kończą się zapasy wielu leków. Ministerstwo Zdrowia opublikowało właśnie listę, na której znalazło się ich aż 272. Wielu pacjentów musi przyjmować je codziennie. Te zagrożone to między innymi leki stosowane w ADHD, cukrzycy, schizofrenii i wiele innych.

Zagrożone brakiem są m.in. leki przeciwcukrzycowe – w tym kilka popularnych insulin, jak np. Apidra czy Lantus, ale również stosowany w cukrzycy Ozempic, analog GLP-1. Swoich leków mogą również nie dostać astmatycy oraz osoby z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POCHP).

Leki stosowane w ADHD, antybiotyki i szczepionka na HPV

Może wystąpić problem z dostępnością preparatów na ADHD Medikinet oraz Concerta, zawierających metylofenidat. A metylofenidat jest osobom z ADHD niezbędny, wspomaga poprawę zdolności do koncentracji oraz zmniejsza impulsywność i nadpobudliwość, co jest kluczowe w leczeniu ADHD.

Niestety może zabraknąć również tak ważnych produktów, jak leki psychiatryczne – Risperidonu, stosowanego m.in. w terapii schizofrenii czy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz Abilify Maintena - wskazanego w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych.

Kolejne na liście to leki immunosupresyjne i biologiczne, przeciwpadaczkowe czy antybiotyki, jak np. popularny Klacid. Znalazła się tam również szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – Gardasil 9.

Do listy, w stosunku do listy styczniowej, dodano również Depo-Medrol z Lidokainą – lek z grupy kortykosteroidów stosowany w leczeniu stanów zapalnych i alergicznych oraz Salofalk 500 – lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Pełna lista leków dostępna jest na stronie Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia: https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2025/19/

Kto odpowiada za brak leków i jakie są przyczyny?

Oczywiście brak leków dla chorych nie jest żadnym nowym zjawiskiem, ale w ostatnich latach ten problem występuje coraz częściej. Do jego przyczyn zaliczają się m.in.:

zmiany MZ w kwestii refundacji leków, co może wpływać na ich dostępność w aptece, eksport równoległy, czyli wywożenie produktów leczniczych z Polski i sprzedawanie ich poza granicami po zawyżonych cenach, wzrost liczby pacjentów, którzy potrzebują konkretnej terapii i konkretnych leków, problem producentów leków z dostawami komponentów farmaceutycznych, szczególnie z Chin i Indii, spowodowane zmianą regulacji lub problemami technicznymi przerwy w produkcji lub wdrażaniu leków na rynek.