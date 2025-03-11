COVID-19 i lockdown. Pięć lat później młodzi wciąż cierpią

Lockdowny podczas pandemii koronawirusa wywarły wpływ na psychikę wielu młodych ludzi. Nawet pięć lat później wielu cierpi na zaburzenia lękowe, depresję i problemy z koncentracją.

Lena ma teraz 21 lat i tak naprawdę nosi inne imię. Niechętnie mówi o lockdownach, bo – jak wiele innych osób – nie chce przypominać sobie o pandemii koronawirusa.

Studiuje w południowych Niemczech i zawsze chciała zostać nauczycielką. Ale teraz już nie – mówi DW. Była dobrą uczennicą, kiedy jeszcze lubiła szkołę – przed pandemią COVID-19. – To całkowicie skradło nam życie – mówi Lena. – Nie mogliśmy już spotykać się z przyjaciółmi, wszyscy tkwili na swoich telefonach komórkowych.

Zamiast jak zwykle grać w siatkówkę w klubie, zostało tylko „oglądanie seriali, do nieprzytomności”. Zdalne nauczanie po pewnym czasie już działało, ale było to bardzo stresujące. – Poza tym szkoła to nie tylko nauka – mówi poirytowana Lena. – Nikt się nami nie interesował! Byliśmy kompletnie zagubieni!

Stara się zapomnieć o okresie pandemii, ale niektórzy z jej rówieśników z klasy i grona znajomych od tego czasu stali się „dziwni albo żenujący” – mówi Lena.

Samotni i bezsilni

Większość młodych ludzi przeżyła lockdowny w podobny sposób jak Lena. Potwierdzają to również długoterminowe badania kierowane przez prezes Stowarzyszenia Ochrony Dzieci Sabine Andresen. Wielu młodych ludzi skarżyło się, że ich obawy były ignorowane. – Nie jesteśmy widziani, nie jesteśmy słyszani. Nasze interesy, prawa i potrzeby są traktowane jako drugorzędne w trudnych decyzjach – relacjonuje Andresen, podsumowując reakcje młodzieży.

– Chodzi o poczucie samotności, bezsilności, doświadczenie wypadnięcia z dnia na dzień ze zwykłego codziennego życia i niewiedza: co zostanie mi odebrane? Jak mogę zorganizować swoją przyszłość? Nawet dla młodych ludzi plany na przyszłość są ważne! – podkreśla przewodnicząca niemieckiej organizacji w rozmowie z ewangelicką agencją prasową EPD.

Lęki, depresja i trudności poznawcze

Dr Darina Falbová z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie przeprowadziła badania wśród słowackich nastolatków na temat najczęstszych długoterminowych objawów związanych z lockdownem. Wynika z nich, że zamknięcie szkół, ograniczenia w kontaktach i zakazy opuszczania domu znacząco przyczyniły się do wzrostu problemów ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży.

Do „najczęstszych objawów długoterminowych należą problemy z pamięcią, z koncentracją, trudności w rozwiązywaniu problemów i znajdowaniu właściwych słów”. Objawy te występują częściej u kobiet. – Niejednokrotnie wymieniano także objawy fizyczne, takie jak zmniejszona wydajność fizyczna czy bóle głowy – mówi Darina Falbová w rozmowie z DW.

Inne badania pokazują, że wielu młodych ludzi cierpi po lockdownach na zaburzenia odżywiania i stany lękowe oraz depresję. Także zmiany stylu życia związane z lockdownem – więcej czasu spędzanego przed ekranem, mniejsza aktywność fizyczna i zaburzenia snu – mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Kobiety skarżyły się również na nieprawidłowości w cyklu miesiączkowym, co może być związane ze stresem i zmianami hormonalnymi po COVID-19 – wskazuje Falbová .

Nadwaga – efekt lockdownów

Już przed rokiem 2020 problemy ze zdrowiem psychicznym były powszechne w tej grupie wiekowej. Presja związana ze szkołą, media społecznościowe, obawy związane ze zmianami klimatycznymi i niepewność ekonomiczna doprowadziły do wzrostu przypadków depresji i lęku – zaznacza słowacka badaczka. Pandemia zaostrzyła jednak istniejące choroby i przyniosła nowe symptomy. Badania wykazały, że wśród młodych ludzi znacznie wzrosły lęki, depresja i trudności poznawcze.

W trakcie i po pandemii koronawirusa obawy i problemy młodych ludzi często nie były traktowane wystarczająco poważnie. Poświęcano im mniej uwagi, bo byli „w mniejszym stopniu narażeni na rozwój ciężkiej choroby COVID-19, a zapomniano o wpływie na ich zdrowie psychiczne, edukację i zdrowie psychiczne i rozwój” – wskazuje dr Falbová.

Wnioski z pandemii

Jakie wnioski można wyciągnąć na wypadek kolejnej pandemii? W nauce, społeczeństwie i polityce nie zamknięto jeszcze oceny środków podjętych podczas pandemii koronawirusa. Niektóre wydają się z dzisiejszej perspektywy zbyt rygorystyczne.

– Pandemia COVID-19 pokazała nam, że ochrona zdrowia publicznego jest kluczowa, ale zbyt często pomijano długoterminowe konsekwencje dla młodego pokolenia. Jeden z kluczowych wniosków to ten, że zdrowie psychiczne powinno być tak samo ważne jak zdrowie fizyczne – mówi Darina Falbová. – W przypadku wystąpienia kolejnej pandemii społeczeństwo i politycy muszą przyjąć bardziej zrównoważone i rozważne podejście do dzieci i młodzieży – dodaje.

