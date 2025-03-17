O korzyściach z jakościowego snu czytałam już wiele, ale o tym aby zaklejać sobie usta taśmą, by lepiej spać, słyszę po raz pierwszy. Na TikToku i Instagramie trenduje właśnie sleepmaxxing. Wśród sposobów na "hakowanie" snu są oczywiście takie klasyki, jak przyjmowanie suplementów z melatoniną, ale także jedzenie kiwi przed pójściem spać, a także wspomniane zaklejanie ust. Wyjaśniamy, w czym ma pomóc to ostatnie i jakie sposoby na poprawę snu zyskały aprobatę naukowców.

Polskim internetowym trendem, który miał poprawić długość i jakość snu, były w ubiegłym roku kołdry obciążeniowe. Ich producenci oznaczali je często nawet hasztagiem: "hakowanie snu". Teraz w social mediach, nie tylko polskich, hitem jest wrzucania filmików, w których użytkownicy wymieniają się pomysłami z tagiem "#sleepmaxxing", a posty mają setki tysięcy wyświetleń.

Dobry sen to filar dobrego zdrowia. Jest powiązany z prawidłowym funkcjonowaniem większości naszych narządów, stanowi także element profilaktyki wielu chorób.

Kofeina, melatonina i medytacja

Czy zatem korzystanie z trików sleepmaxxing rzeczywiście nam go zapewni? I dzięki temu będziemy mieć rano więcej energii i zdrowia, a nasz poziom odczuwania stresu się zmniejszy? Wśród tipów, które zyskują wielką popularność wśród internautów, są m.in.:

unikanie picia jakichkolwiek płynów na dwie godziny przed snem zimna temperatura w pomieszczeniu zaciemniona sypialnia używanie urządzenia generującego biały szum wyłącznie porannego alarmu branie prysznica na godzinę przed snem eliminowanie kofeiny jedzenie kiwi przed pójściem spać przyjmowanie suplementów magnezu i melatoniny używanie koców lub kołder obciążeniowych codzienne przebywanie na słońcu przez 30 minut medytacja przez 30 minut dziennie. zaklejenie przed snem ust taśmą

Czy którykolwiek z tych "patentów" ma potwierdzenie w badaniach? Unikanie picia kawy wieczorem, medytacja i zaciemnienie sypialni może zadziałać. Podobnie, jak inne sposoby. Ryzykowne wydaje się jedynie nie ustawienie alarmu na godzinę porannej pobudki. A jedzenie kiwi przed snem nie ma żadnego potwierdzenia w badaniach naukowych. A co z ostatnim, czyli zaklejeniem ust taśmą? O tym poniżej.

Po co mi taśma klejąca w czasie snu?

O tym, że chrapanie, szczególnie jeśli towarzyszy mu bezdech senny, to prosta droga do niewyspania i porannego zmęczenia, a nawet ryzyko zawału i udaru, lekarze ostrzegają od dawna.

Jednym z pomysłów na pozbycie się tego problemu, który zyskuje ostatnio wielu zwolenników w internecie, jest właśnie nie zabieg laryngologiczny, ale... zaklejanie ust przed snem.

Czy to rzeczywiście jest skuteczne? Sprawdził to zespół ekspertów Wydziału Otolaryngologii na George Washington University. Naukowcy nie znaleźli jednak żadnych dowodów na to, że to działa.

Również według dr Erica Zhou – psychiatry w Harvard Medical School – taki trik nie jest poparty żadnymi badaniami. A sam trend to po prostu viral, bardziej zabawa niż wartościowe treści.

Psychiatra jest zdania, że pomysły przedstawiane przez influencerów mogą być użyteczne, jeśli chodzi o zapewnienie sobie regenerującego snu, ale nie oznacza to, że na każdego zadziałają te same.

Nie ma bowiem listy aktywności, które bezwzględnie trzeba wykonać przed snem, by dobrze się wyspać. Na pewno jednak wyciszenie się i nie jedzenie obfitej kolacji tuż przed pójściem spać będzie pomocne.

Podobnie jak wiele wspomnianych strategii zalecanych przez sleepmaxxersów. Reszta to po prostu zasady, które można określić jako higiena snu.