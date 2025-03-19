Żonaci mężczyźni są bardziej otyli. Taki wniosek płynie z badań Narodowego Instytutu Kardiologii. Ilustracja: naTemat.pl

Badanie, w którym wzięło udział ponad 2,4 tys. osób w okolicach pięćdziesiątego roku życia ujawniło, że panowie w związkach małżeńskich wykazują ponad trzykrotnie wyższe prawdopodobieństwo występowania nadwagi w porównaniu do ich samotnych kolegów. Co ciekawe, podobnej zależności nie zaobserwowano u kobiet.

Niezależnie od tego, czy ktoś jest singlem, czy żyje w formalnym związku, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn każdego roku rośnie prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości. Pokazały to badania Narodowego Instytutu Kardiologii.

U panów ryzyko nadwagi wzrasta o 3 proc., zaś otyłości o 4 proc. W przypadku kobiet z każdym rokiem te wartości wynoszą odpowiednio 4 i 6 proc. Jednak naukowcy przy okazji odkryli jeszcze inną zależność – mężczyźni żonaci tyją szybciej i mocniej niż single.

Nadwaga, otyłość i małżeństwo. Mężczyźni i kobiety tyją inaczej

Zespół badawczy pod przewodnictwem dr inż. Alicji Cichej-Mikołajczyk, zwrócił uwagę na dodatkowe czynniki wpływające na masę ciała u kobiet. Oprócz wieku, istotne u nich mogą być również takie aspekty jak stan emocjonalny (np. depresja) oraz poziom wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Ekspertka podkreśla, że kobiety częściej podejmują świadome działania mające na celu kontrolę wagi, co może być motywowane zarówno osobistymi pobudkami, jak i presją społeczną. Jednak dlaczego mężczyźni żonaci mają większe ryzyko nabierania nadmiernej masy? Tym bardziej, że to o singlach mówi się, że jedzą nieregularnie, a wielu odżywia się fast foodem.

Na to naukowcy nie znaleźli odpowiedzi. Czy chodzi o to, że mężczyźni odpuszczają w związku dbanie o formę, czy może w parach bardziej sobie kulinarnie dogadzamy, nie bacząc na to, ile posiłek ma kalorii? A kobiety nie tyją tak bardzo, bo podlegają większej presji społecznej dotyczącej wyglądu?

Otyłość to ryzyko chorób. Wśród nich jest cukrzyca i rak

Sprawa wydaje się poważna, ponieważ otyłość to jeden z dziesięciu kluczowych czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Aby do tego nie doprowadzić, należy utrzymywać prawidłowe wartości parametrów zdrowotnych, wynikających z koncepcji "10 dla Serca", opracowanej przez specjalistów z Instytutu, pod kierunkiem prof. Piotra Dobrowolskiego.

Parametry te to ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, stężenie glukozy oraz masa ciała. Uzupełnieniem "10 dla Serca" są prozdrowotne nawyki, takie jak zbilansowana dieta, rzucenie palenia, odstawienie alkoholu, odpowiednia ilość snu, efektywne radzenie sobie ze stresem oraz regularna aktywność fizyczna.

– Nadmierna masa ciała prowadzi do rozwoju ponad 200 chorób, w tym układu krążenia, a także nowotworów. Otyłość jest przewlekłą chorobą o złożonej przyczynowości, wynikającą m.in. z niewłaściwej diety, braku ruchu, predyspozycji genetycznych, stresu. Z punktu widzenia naszych najnowszych badań niezwykle ciekawa jest korelacja przyczyn powstawania otyłości u mężczyzn będących w związku małżeńskim – ocenia prof. Aleksander Prejbisz, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii.