W Dzień Kobiet wiele Polek dostało powiadomienia z życzeniami, które rozsyłała państwowa instytucja. Miały wesprzeć psychicznie, ale równie dobrze mogły rozsierdzić. Fot. Canva

"Wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Twój dobrostan psychiczny jest podstawą Twojego zdrowia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, nie wahaj się sięgnąć po pomoc" – to treść powiadomienia, jakie w Dzień Kobiet dostało wiele Polek. "Tylko mnie wkurzyli. Mój dobrostan psychiczny po tym powiadomieniu się pogorszył" – napisała zirytowana internautka. Zgadnijcie, dlaczego tak podziałały na nią te życzenia i kto je wysłał?

Internautka przysłała nam screen powiadomienia z aplikacji mojeIKP, jakie dostała 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Za rozsyłanie powiadomień odpowiada Centrum e-Zdrowia.

Powiadomienie z aplikacji mojeIKP.

Życzenia zdrowia, czyli jak państwo dba o naszą psychikę

W tym powiadomieniu nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że poza rozkazem zadbania o swój dobrostan psychiczny i banałem, że jest on podstawą zdrowia, a także radą, by szukać pomocy, nie znalazła się w nim żadna informacja, jak i gdzie ją znaleźć. Zero podpowiedzi, żadnych adresów, numerów telefonów zaufania czy adresu strony internetowej.

"Tą pomocą bez pomocy tylko mnie wkurzyli. Mój dobrostan psychiczny po tym powiadomieniu się pogorszył. Jeśli nie mają nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby milczeli. Za psychiatrę z własnej kieszeni płacę 300 zł za wizytę, bo moje państwo ma mnie w nosie" – napisała internautka.

A przecież wystarczyło umieścić przynajmniej jeden namiar, np. link do centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Dlaczego żadnych pomocnych numerów telefonów i adresów nie było? Dlaczego powiadomienie otrzymała tylko część kobiet?

Oto informacja, która przyszła od Centrum e-Zdrowia: "Powiadomienie otrzymały wyłącznie kobiety w wieku 18+, które zainstalowały i aktywowały aplikację mojeIKP, a także zgodziły się na otrzymywanie powiadomień. Centrum e-Zdrowia zajęło się techniczną stroną rozesłania powiadomień, nie miało wpływu na ich treść". To, kto miał?

Na stronie NFZ czytamy: "W dniach od 3 do 9 marca 2025 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizowały "Tydzień Zdrowia Kobiet". Celem tej inicjatywy jest promowanie profilaktyki zdrowotnej wśród kobiet oraz zachęcanie do regularnych badań i dbania o własne zdrowie".

W harmonogramie zamieszczano informację, że każdy dzień z tego tygodnia poświęcony był innemu aspektowi zdrowia i tak na 8 marca przypadł dobrostan psychiczny.

Z okazji Tygodnia Zdrowia Kobiet uruchomiono też dyżur konsultantów, którzy udzielali informacji na temat zalecanych dla kobiet badań profilaktycznych oraz szczepień.

Czy kobiety skorzystały z tej oferty? Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ powiedział nam, że od 3 do 8 marca konsultanci odebrali ponad 700 telefonów od kobiet, które pytały o profilaktykę zdrowotną.

Oddziały wojewódzkie NFZ przygotowały kilkadziesiąt wydarzeń, np. w niektórych miastach stanęły mammobusy, w których kobiety mogły zrobić mammografię, w innych wolontariusze rozdawali kobietom ulotki informujące o tym, jak ważna jest profilaktyka i gdzie można wykonać badania. Ze wszystkich tych wydarzeń skorzystało w Polsce łącznie ponad 12 tys. kobiet.

Nie potrzebujemy życzeń ani Tygodnia Zdrowia, potrzebujemy dostępu do psychiatrów

Jakkolwiek każda inicjatywa zachęcająca do szukania wsparcia czy korzystania z badań profilaktycznych jest potrzebna, zdaniem kobiet, które otrzymały "prezent" od państwa, konieczne jest wprowadzenie zupełnie innych działań w kontekście wspierania zdrowia psychicznego.

Kobiety oczekują zwłaszcza aby zwiększył się w Polsce dostęp do psychiatrów i psychoterapeutów, do których możemy iść na wizytę refundowaną przez NFZ. Bo aktualnie czas oczekiwania na psychoterapię to od kilku miesięcy do 2 lat, a średni czas oczekiwania na psychiatrę to 428 dni!

A zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i psychiatryczną w Polsce rośnie, liczba wizyt u psychologów i psychiatrów w 2023 roku wzrosła o 49 proc. (dane: Enel-med), a ZUS wskazuje na zwiększoną liczbę zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 r. roku było ich ponad 1,4 mln.

W tej sytuacji oczywiste jest, że gdy znajdziemy się w kryzysie psychicznym, aby szybko sobie pomóc i chociaż w pewnym stopniu przywrócić się do stanu, w którym możemy normalnie funkcjonować, znajdziemy prywatnego lekarza lub terapeutę, za każde pieniądze.

Na radykalną poprawę w kwestii dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce zapewne jeszcze długo poczekamy.

Jesteś osobą w kryzysie psychicznym? Poniżej publikujemy linki, pod którymi już dziś możesz dostać pomoc bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu (także w święta):