Wstajesz w nocy, bo chce ci się sikać? Oto co to może oznaczać

Nocne wycieczki do toalety to twój problem? Jeśli budzisz się w nocy, a raczej budzi cię pęcherz, może to oznaczać, że tuż przed snem wypijasz sporo płynów. Jednak takimi objawami zaczyna się też kilka poważnych chorób. Przeczytaj, co mówi o tym urolog.

Dr Jamin Brahmbhatt jest urologiem i chirurgiem robotycznym oraz adiunktem na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Centralnej Florydy. Postanowił opisać swój problem, ponieważ jest to również dolegliwość wielu jego pacjentów. O co chodzi? O częste sikanie w nocy.

Dlaczego budzimy się w nocy na siku?

Większość z nas zakłada, że ​​budzenie się, żeby oddać mocz, to wyłącznie problem z pęcherzem, ale nie zawsze tak jest. Częste nocne wyjścia do łazienki, zwane nykturią mogą być spowodowane wieloma innymi czynnikami, które z pęcherzem nie mają nic wspólnego.

– Kilkukrotne oddawanie moczu w nocy jest jednym z najczęstszych zaburzeń snu, dotykających wielu osób na świecie. U niektórych powód może być błahy, ale u innych może to być wczesny sygnał ostrzegawczy ukrytej choroby – wyjaśnia Dr Jamin Brahmbhatt.

To, co jesz i pijesz przed snem, ma znaczenie

Ekspert podkreśla, że na jakość naszego snu, ale także na liczbę nocnych wycieczek do łazienki bardzo duży wpływ mają nasze nawyki żywieniowe, zwłaszcza te wieczorne.

Napoje zawierające kofeinę, alkohol, a nawet niektóre herbaty ziołowe (jak np. rumianek, pokrzywa czy kozłek lekarski) mogą działać jak środki moczopędne, zwiększając produkcję moczu.

Zatem to właśnie ta jedna lampka wina lub filiżanka espresso po kolacji mogą być powodem, dla którego przed świtem obudzimy się przynajmniej kilka razy.

Za częste nocne oddawanie moczu odpowiadają również produkty o wysokiej zawartości wody, np. owoce i warzywa, takie jak arbuz, ogórki, seler, pomarańcze i winogrona.

Również posiłki na bazie zup i bulionów, spożywane późnym wieczorem. Urolog wyjaśnia jednak, że ograniczenie tych produktów na 2-3 godziny przed snem powinno rozwiązać problem sikania.

Winowajcą mogą być hormony

Wraz z wiekiem nasze ciała naturalnie wytwarzają mniej hormonu antydiuretycznego (ADH), który sygnalizuje nerkom, aby zatrzymywały wodę w nocy. Przy niższym poziomie ADH nerki takiego sygnału nie dostają zbyt często, a nam chcę się sikać.

U kobiet przyczyną nykturii mogą być zmiany hormonalne po menopauzie. Niższy poziom estrogenu może zmniejszyć pojemność pęcherza i osłabić mięśnie dna miednicy, zwiększając potrzebę oddawania moczu.

U mężczyzn hormony wpływają na gruczoł krokowy. Zmiany w poziomie testosteronu związane z wiekiem powodują łagodny przerost prostaty, która uciska pęcherz i cewkę moczową. Powoduje to niepełne opróżnianie, parcie na mocz i częstsze wizyty w toalecie, szczególnie w nocy. Jednak tak może zaczynać się nawet nowotwór prostaty, więc jeśli czytasz ten tekst i jesteś mężczyzną, wybierz się do lekarza, by upewnić się, że wszystko jest w porządku, albo szybko zacząć leczenie.

Na częste nocne sikanie mają wpływ choroby i przyjmowane leki

Nadprodukcję moczu mogą zwiększać wahania ciśnienia krwi w nocy i cukrzyca, ponieważ podwyższony poziom cukru we krwi powoduje, że organizm często wypłukuje nadmiar glukozy z moczem. Również obturacyjny bezdech senny, bo zaburzony rytm oddychania powoduje zwiększoną produkcję moczu.

Niektóre leki, zwłaszcza moczopędne, przepisywane pacjentom na wysokie ciśnienie krwi lub choroby serca, mogą znacznie zwiększyć nocne oddawanie moczu, ponieważ po prostu więcej go produkują.

Inne w taki sposób działające farmaceutyki to leki przeciwdepresyjne, uspokajające, zwiotczające mięśnie czy leki na cukrzycę. Jeżeli bardzo utrudniają sen, warto skonsultować z lekarzem dawki lub czas ich przyjmowania.

Wiek, cykle snu i ignorowanie sygnałów

Wraz z wiekiem spędzamy mniej czasu w fazie snu REM, co skutkuje lżejszym snem i łatwiejszym wybudzaniem się. I jakkolwiek gdy byliśmy młodsi drobny hałas czy łagodny ruch nie przerywały nam snu, tak po 40-stce o to bardzo łatwo. W tym momencie trudno jest ignorować sygnały ze strony pęcherza i pozostać w stanie snu.

Co może wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie częstotliwości oddawania moczu w nocy? Na pewno nie zaszkodzi poprawa ogólnej higieny snu poprzez utrzymywanie stałej jego pory i liczby godzin.

Także utrzymywanie sypialni w ciemności i chłodzie oraz unikanie ekranów przed snem. Jeśli obudzimy się na chwilę, spróbujmy się zrelaksować i zasnąć ponownie, zanim wycieczka do łazienki stanie się nieunikniona.

