W teorie spiskowe dotyczące medycyny i zdrowia wierzy najwięcej osób z trzech grup. Polscy naukowcy udowodnili, że łączy jej jedno.

Teorie spiskowe na temat zdrowia i medycyny, a raczej ich wyznawcy, trafili pod lupę polskich naukowców. Badacze z Poznania odkryli, że trzy grupy ludzi wierzą w nie najmocniej. I łączy je jedno. Sprawdź, czy mowa także o tobie.

REKLAMA

Teorie spiskowe to zwykle narracje, które zakładają istnienie małych, ale mających ogromny wpływ grup ludzi lub organizacji działających w tajemnicy, w celu osiągnięcia jakiegoś złowrogiego celu przeciwko innym ludziom. W takie rzeczy wierzą w Polsce choćby antyszczepionkowcy i antystatynowcy.

W skali całego świata, największe, głównie antyszczepionkowe żniwo, teorie spiskowe zebrały w czasie pandemii Covid-19.

To wtedy w internecie zaczęły krążyć informacje o tym, jakoby szczepionki mRNA modyfikują ludzkie DNA, że zawierają mikroczipy, które służą do kontrolowania ludzi.

REKLAMA

To, że tendencje do teorii spiskowych zależą od czynników takich jak wiek, płeć, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania czy poglądy polityczne, wiadomo od dawna.

Teraz trójka polskich badaczy z Poznania: prof. Piotr Jabkowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Jan Domaradzki, socjolog z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego i dr Mariusz Baranowski z Wydziału Socjologii UAM połączyli siły i przeanalizowali, jak wiara w teorie spiskowe ma się do przynależności do konkretnej religii.

Odkryli jeszcze jedną zmienną – wiarę powiązaną z konkretnymi religiami. Swoje odkrycie opublikowali w Humanities and Social Sciences Communications.

REKLAMA

Przeanalizowali oni dane z badania Eurobarometru przeprowadzonego w 2021 r. w 37 krajach europejskich. Pod lupę wzięli związek między wiarą w medyczne teorie spiskowe, a religijnością. Z analiz wynikają trzy główne wnioski:

Medyczne teorie spiskowe są bardziej rozpowszechnione w krajach bałtyckich , bałkańskich, południowej, środkowej i wschodniej Europy. Osoby, które deklarują się jako religijne, są bardziej skłonne wierzyć w medyczne teorie spiskowe. Silniejsze poparcie dla medycznych teorii spiskowych wykazują muzułmanie , katolicy i prawosławni chrześcijanie .

REKLAMA

Ponadto osoby identyfikujące się jako religijne lub duchowe, mają tendencję do wykazywania większego sceptycyzmu wobec nauki i mniej przychylnego nastawienia do tego, co zostało przez nią potwierdzone.

Dodatkowo, w sytuacji konfliktu autorytetu naukowego z religią, osoby te zawsze wybiorą to, co podpowiada to drugie.

Badacze uważają, że potrzebne są kolejne systematyczne badania nad związkiem między religijnością i wiarą w medyczne teorie spiskowe, zwłaszcza pomiędzy religijnym fundamentalizmem i szerszym spektrum medycznych teorii spiskowych, nie tylko tych najczęstszych, czyli na przykład dotyczących szczepionek i 5G.

Największym problemem związanym z teoriami spiskowymi dotyczącymi medycyny jest fakt, że wpływają na wybory zdrowotne ich wyznawców. I dzieje się to już na dużą skalę.

Coraz więcej jest osób, które negują medycynę akademicką i korzystają jedynie z medycyny alternatywnej, albo nawet całkowicie odrzucają jakiekolwiek leczenie.