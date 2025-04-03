7 znaków, że twój organizm jest odwodniony. Nie możesz ich ignorować

Większość Polek i Polaków pije za mało wody. I chociaż wydaje nam się, że to nic takiego, to odwodnienie ma negatywne skutki zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Lepiej wiedzieć, co niedobór wody robi z naszym ciałem i umysłem, a objawy bywają zaskakujące np. brzydki zapach z ust albo... zmarszczki. Oto 7 sygnałów alarmowych od twojego organizmu – lepiej ich nie ignoruj.

1. Ciągłe zmęczenie i brak energii

Czujesz się ospała, mimo że dobrze spałaś? To może być skutek odwodnienia! Gdy organizm nie ma wystarczającej ilości płynów, serce musi pracować ciężej, by pompować krew, a komórki dostają mniej tlenu. Efekt? Zmęczenie, senność i brak koncentracji.

2. Sucha skóra i spierzchnięte usta

Twoja skóra straciła blask, stała się szorstka, a balsam nie przynosi ulgi? Albo nagle widzisz u siebie zmarszczki, których kilka tygodni temu nie było... To znak, że skórze brakuje nawilżenia od wewnątrz. Suche, popękane usta to kolejny klasyczny objaw – jeśli non stop sięgasz po pomadkę ochronną, wypij szklankę wody!

3. Ból i zawroty głowy

Odwodnienie obniża ciśnienie krwi, co może prowadzić do bólu głowy i uczucia oszołomienia. Jeśli masz zawroty głowy przy wstawaniu, spróbuj najpierw nawodnić organizm – czasem wystarczy kilka łyków wody, by poczuć ulgę.

4. Ciemny kolor moczu

To jeden z najbardziej oczywistych sygnałów. Jasny, słomkowy mocz oznacza dobre nawodnienie, ale jeśli staje się ciemniejszy i ma intensywny zapach, to znak, że pijesz za mało wody. Organizm próbuje wtedy oszczędzać płyny, co nie jest dla niego zdrowe.

5. Brzydki zapach z ust

Jeśli masz dziwnie suchą jamę ustną i nieświeży oddech, może to być wynik zmniejszonej produkcji śliny – a to bezpośredni efekt odwodnienia. Ślina działa antybakteryjnie, więc gdy jej brakuje, bakterie w ustach mnożą się szybciej, powodując brzydki zapach.

6. Zaparcia, wzdęcia, problemy z trawieniem

Masz uczucie ciężkości, wzdęcia albo zaparcia? Woda jest niezbędna do prawidłowego trawienia – pomaga przesuwać jedzenie przez układ pokarmowy i wspomaga pracę jelit. Jeśli pijesz za mało, trawienie może zwolnić, co prowadzi do dyskomfortu. Codziennie powinno się zaczynać dzień od szklanki ciepłej wody i tak go kończyć – twój brzuch ci podziękuje.

7. Trudności w koncentracji i problemy z pamięcią

Odwodnienie może wpływać na funkcje poznawcze, prowadząc do trudności w koncentracji, rozdrażnienia lub zapomnienia. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu, a jej niedobór może powodować, że myślenie staje się mętne lub "spowolnione".

Ile wody należy pić?

Ile wody powinniśmy pić? Zalecane dzienne spożycie wody różni się w zależności od wieku, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia i stanu zdrowia. Przyjmuje się jednak ogólne normy zgodnie, z którymi:

kobiety powinny pić około 2–2,7 litra płynów dziennie (czyli 8–11 szklanek) mężczyźni: około 2,5–3,7 litra płynów dziennie (czyli 10–15 szklanek)

Warto wiedzieć, że całkowite spożycie wody obejmuje nie tylko czystą wodę, ale także: herbaty i napary ziołowe, soki, mleko, koktajle, zupy, wodę zawartą w owocach i warzywach (np. arbuz, ogórek, pomidor)