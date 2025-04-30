Popularne zalecenie, że trzeba pić między 1,5 – 2 litry wody dziennie, zna chyba każdy. Ale jak się okazuje – to może być jeden z najbardziej utrwalonych mitów dotyczących zdrowia. Nowe badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Innowacji Biomedycznych, Zdrowia i Żywienia w Japonii pokazało, że sprawa wcale nie jest tak prosta. Duża butelka wody dziennie nie wystarczy.
Ile trzeba pić wody dziennie? Japońskie badania obalają mit
Naukowcy przeanalizowali dane aż 5604 osób z 23 krajów, w wieku od 8 dni do… 96 lat. Ich celem było jedno: sprawdzić, jak faktycznie wygląda "wymiana wody" w organizmach ludzi – ile wody realnie zużywamy i potrzebujemy. Badania znajdziecie w czasopismie "Science". Wyniki? Zaskakujące. Ustalono, że zapotrzebowanie na wodę może się wahać od 1 do nawet ponad 6 litrów dziennie! A u sportowców przekraczało 10 litrów. I nie, nie chodzi tylko o to, ile pijemy. Wymiana wody obejmuje wszystko – od płynów, przez wodę z jedzenia, po to, co wydychamy, wypacamy i wydalamy. Czyli jak to ze zdrowiem bywa – każde zalecenie należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie swojego organizmu.
Co wpływa na twoje prawdziwe zapotrzebowanie na wodę?
W skrócie: każdy organizm ma inne potrzeby.
Największą "wymianę wody" odnotowano u:
U osób starszych (70+) wartości te znacząco spadały. Natomiast każda wyższa aktywność fizyczna zwiększała zapotrzebowanie o ok. 1 litr dziennie. Co ciekawe, klimat i wysokość nad poziomem morza też miały znaczenie:
Co z tego wynika dla nas? To, że mit 2 litrów dziennie można oficjalnie włożyć między bajki. Twoje prawdziwe zapotrzebowanie zależy od stylu życia, wieku i otoczenia. A japońskie badanie to jedna z najbardziej rzetelnych prób ustalenia tego na świecie. Duża butelka (a więc zazwyczaj 1,5 litrowa) nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania wody nawet dla starszej osoby, która potrzebuje jej najmniej.
Zobacz także