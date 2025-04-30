Ile trzeba pić wody dziennie? Japońskie badania obalają mit Fot. 123rf/zdjęcie seryjne

Popularne zalecenie, że trzeba pić między 1,5 – 2 litry wody dziennie, zna chyba każdy. Ale jak się okazuje – to może być jeden z najbardziej utrwalonych mitów dotyczących zdrowia. Nowe badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Innowacji Biomedycznych, Zdrowia i Żywienia w Japonii pokazało, że sprawa wcale nie jest tak prosta. Duża butelka wody dziennie nie wystarczy.

Ile trzeba pić wody dziennie? Japońskie badania obalają mit

Naukowcy przeanalizowali dane aż 5604 osób z 23 krajów, w wieku od 8 dni do… 96 lat. Ich celem było jedno: sprawdzić, jak faktycznie wygląda "wymiana wody" w organizmach ludzi – ile wody realnie zużywamy i potrzebujemy. Badania znajdziecie w czasopismie "Science". Wyniki? Zaskakujące. Ustalono, że zapotrzebowanie na wodę może się wahać od 1 do nawet ponad 6 litrów dziennie! A u sportowców przekraczało 10 litrów. I nie, nie chodzi tylko o to, ile pijemy. Wymiana wody obejmuje wszystko – od płynów, przez wodę z jedzenia, po to, co wydychamy, wypacamy i wydalamy. Czyli jak to ze zdrowiem bywa – każde zalecenie należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie swojego organizmu.

Co wpływa na twoje prawdziwe zapotrzebowanie na wodę?

wiek, płeć, ilość tkanki mięśniowej i tłuszczowej, poziom aktywności fizycznej, temperatura i wilgotność otoczenia, wysokość n.p.m., kraj zamieszkania (i jego rozwój), ciąża lub karmienie piersią.

W skrócie: każdy organizm ma inne potrzeby.

Największą "wymianę wody" odnotowano u:

mężczyzn w wieku 20–30 lat – średnio 4,3 litra dziennie , kobiet w wieku 25–60 lat – średnio 3,4 litra dziennie .

U osób starszych (70+) wartości te znacząco spadały. Natomiast każda wyższa aktywność fizyczna zwiększała zapotrzebowanie o ok. 1 litr dziennie. Co ciekawe, klimat i wysokość nad poziomem morza też miały znaczenie:

przy temperaturach powyżej 30°C – organizm potrzebował średnio o 1 litr więcej , każde dodatkowe 1000 m n.p.m. = +500 ml do dziennego bilansu wodnego.