Prawie połowa mężczyzn i jedna trzecia kobiet w Polsce ma za wysokie ciśnienie. Statystycznie są po pięćdziesiątce, ale z roku na rok nadciśnienie dopada coraz młodszych. Powód? Stres, śmieciowe jedzenie, brak ruchu. Niestety, ta choroba nie boli, więc wiele osób nie wie, że ją ma. A nieleczona prowadzi do udaru, niepełnosprawności i śmierci. 17 maja to Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Z tej okazji przypominamy, jakie są normy prawidłowego ciśnienia tętniczego. I że jeden składnik w diecie pomaga je obniżyć.

Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, m.in. zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, uszkodzenia siatkówki oka czy zespołu metabolicznego (obejmującego m.in. otyłość, insulinooporność, cukrzycę typu 2). A nawet do śmierci, (właśnie w wyniku wspomnianego udaru).

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologii i Europejskiego Towarzystwa Hipertensjologii prawidłowe ciśnienie krwi u dorosłego człowieka to mniej niż 140 mm Hg w przypadku ciśnienia skurczowego oraz mniej niż 90 mm Hg ciśnienia rozkurczowego.

Nadciśnienie tętnicze ma trzy stopnie. Oczywiście, im wyższy, tym groźniejszy.

Pierwszy: zaczyna się od 140/90 mm Hg Drugi: powyżej 160/100 mm Hg Trzeci: powyżej 180/110 mm Hg.

Lekarz, oceniając to, czy twoje ciśnienie jest dla ciebie optymlane, weźmie pod uwagę nie tylko normy, ale także twój wiek, obciążenia genetyczne, choroby współistniejące, a także przebyte.

Dieta w nadciśnieniu tętniczym. Zalecana jest śródziemnomorska

Jeśli masz za wysokie ciśnienie, ale jeszcze nie aż tak, by lekarz na stałe włączył ci leki na nadciśnienie, próbuj obniżyć ciśnienie zmianą stylu życie. Chodzi o odstawienie papierosów, alkoholu i zwiększenie codziennej dawki ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu, a także o redukowanie stresu i dbanie o jak najczęstszy relaks.

Oczywiście, nawet jeśli musisz brać leki, to powyższe zmiany także wprowadź. Nie dość, że wyjdą ci na zdrowie, także jeśli chodzi o profilaktykę innych chorób, np. nowotworów, to prawdopodobnie się okaże, że po jakimś czasie lekarz obniży ci dawki leków.

Wśród zmian w stylu życia pamiętaj także o zmienie diety. Szczególnie polecana jest dieta DASH (ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension), czyli śródziemnomorska z pewnymi modyfikacjami. Co zalecają lekarze w tym modelu żywienia?

Spożycie poniżej 5 g (łyżeczka od herbaty) soli dziennie. Spożycie odpowiedniej ilość warzyw i owoców , które są źródłem błonnika pokarmowego i witamin. Warzywa powinny pojawiać się niemal przy każdym posiłku, bogate w cukier owoce niekoniecznie. Warto sięgać po owoce jagodowe jak aronia, borówki, maliny czy truskawki. Za chwilę będzie na nie sezon! Ograniczenie jedzenia czerwone mięsa i przetworów mięsnych , (ze względu na to, że zawierają nasycone kwasy tłuszczowe), a jedzenie więcej produktów z kwasami nienasyconym ( ryby morskie, tłuszcze roślinne, orzechy, pestki i nasiona oraz awokado ). Większe spożycie potasu .

Potas pomaga obniżyć ciśnienie. W jakich produktach go szukać?

Potas jest elektrolitem, który pełni wiele ważnych funkcji w naszym organizmie. Jedną z nich jest regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej oraz wpływ na napięcie ścian naczyń krwionośnych. Działa on na kilka sposobów, przyczyniając się do obniżenia ciśnienia tętniczego:

Przeciwdziała nadmiarowi sodu : nadmiar sodu zatrzymuje wodę w organizmie, co zwiększa objętość krwi i podnosi ciśnienie. Potas pomaga nerkom w usuwaniu nadmiaru sodu wraz z moczem, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia, Rozkurcza naczynia krwionośne: wspomaga rozluźnienie mięśni gładkich w ścianach naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich rozszerzenia. Dzięki temu krew może swobodniej przepływać, a ciśnienie spada.

Potas znaleźć można w wielu powszechnie dostępnych produktach. Włączenie ich do codziennej diety może wspomóc leczenie nadciśnienia i przyczynić się do ogólnej poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Warto spożywać te pokarmy: