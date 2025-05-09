Nie mogę spać. Test snu z łyżką i miską sprawdzi czy się wysypiasz Fot. 123rf/zdjęcie seryjne

Masz ostatnio gorszy humor, trudno ci się skupić, a zmęczenie nie odpuszcza nawet po nocy w łóżku? Może to oznaczać, że twój organizm nie dostaje wystarczająco dużo snu. Choć brzmi to banalnie, niedobór snu potrafi dać się we znaki szybciej, niż się wydaje. Na szczęście istnieje niezwykle prosty test, który pozwoli ci sprawdzić, czy problem leży właśnie w tym.

Test na niedobór snu – potrzebujesz tylko dwóch rzeczy z kuchni

James Leinhardt, specjalista zajmujący się zdrowym snem, zaproponował nieskomplikowaną metodę diagnostyczną, którą możesz przeprowadzić samodzielnie w domu. Potrzebna będzie ci tylko łyżka i metalowa miska – lub inne naczynie, które wyda głośny dźwięk po uderzeniu.

Jak to działa? Zgaś światło, połóż się wygodnie w ciemnym pomieszczeniu i trzymaj łyżkę nad miską ustawioną obok łóżka lub kanapy. Zegarek w dłoń – zanotuj godzinę, o której zamykasz oczy i starasz się zasnąć. W momencie, gdy zapadniesz w sen, mięśnie twojej dłoni się rozluźnią, a łyżka wypadnie, uderzając o miskę i wybudzając cię z drzemki.

Spójrz na zegarek – czas między zamknięciem oczu a momentem, w którym obudzi cię hałas, to twój "czas zasypiania".

Co oznaczają wyniki?

Mniej niż 5 minut – twój organizm jest poważnie przemęczony. To sygnał alarmowy. Około 10 minut – nadal możesz potrzebować więcej snu, mimo że nie jest jeszcze krytycznie. Ponad 15 minut – gratulacje, twój sen najwyraźniej jest zdrowy i efektywny.

Pamiętaj jednak – czas zasypiania zależy też od indywidualnych cech i potrzeb organizmu oraz od tego, jak męczący był dany dzień. Potraktuj to jako ciekawe ćwiczenie, ale nie ostateczną diagnozę. Zawsze jednak warto poprawić jakość swojego snu.

Dlaczego sen jest tak ważny?

Dorośli potrzebują średnio od 7 do 9 godzin snu każdej nocy. Chroniczny brak odpowiedniego wypoczynku nie tylko wpływa na nastrój, ale też może przyczynić się do poważniejszych problemów zdrowotnych – od problemów z koncentracją, przez zaburzenia pamięci, aż po zwiększone ryzyko chorób serca.

Jak poprawić jakość snu?

Zadbaj o regularny rytm dobowy – staraj się kłaść spać i wstawać o tych samych porach. Unikaj ekranów i silnych bodźców przynajmniej godzinę przed snem. Zadbaj o warunki w sypialni: ciemność, ciszę i optymalną temperaturę. Ogranicz spożycie kofeiny oraz alkoholu w godzinach wieczornych.