W Austrii u martwych zwierząt wykryto brucelozę, zakaźną chorobę bakteryjną Fot. Canva.com / Montaż: naTemat.pl

Bruceloza, groźna choroba zakaźna w Austrii. O pierwszych przypadkach zaalarmowali myśliwi, którzy znaleźli martwe zające. Okazało się, że były zakażone właśnie bakterią brucelozy. Choć w Polsce nie stwierdzono na razie żadnego jej przypadku, przy dzisiejszej globalizacji, to tylko kwestia czasu, kiedy pojawi się też innych krajach Europy. Choroba może przenosić się na ludzi. Wyjaśniamy, jak można się przed nią chronić, a także, jakie są pierwsze objawy brucelozy.

Pierwsze, nieśmiałe jeszcze doniesienia o chorobie pojawiły się już w grudniu zeszłego roku w Austrii. Zaczęto wtedy badać martwe zwierzęta, znalezione przy drogach. U kilku odkryto groźną bakterię, jaką jest bruceloza. Tym razem myśliwi z jednego ze związków łowieckich znaleźli padłe zające. Okazało się, że są zakażone.

Bruceloza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie z rodzaju Brucella. Bakterie te mogą atakować różne gatunki zwierząt, w tym bydło, świnie, kozy, owce i psy. Brucelozą mogą się zarazić również ludzie.

Do zakażenia może dojść drogą wziewną lub przez uszkodzoną skórę i błony śluzowe podczas kontaktu człowieka z chorym zwierzęciem, np. jego wydzielinami. Także poprzez spożywanie zanieczyszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza niepasteryzowanego mleka i jego przetworów, a także surowego lub niedogotowanego mięsa.

Bruceloza u ludzi

Objawy brucelozy u człowieka są niespecyficzne i mogą przypominać grypę. Do najczęstszych należą:

gorączka, często o charakterze falującym (tzw. gorączka maltańska) osłabienie i złe samopoczucie nocne poty bóle mięśni i stawów bóle głowy brak apetytu

Wraz z postępem choroby mogą pojawić się powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, a także zmiany zapalne w stawach i układzie neurologicznym.

Leczenie polega na antybiotykoterapii, w której kilka tygodni chorzy przyjmują kombinację różnych antybiotyków. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia przedwcześnie, żeby uniknąć nawrotu choroby. Stosuje się również leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Co zrobić, aby uniknąć brucelozy?

Na pocieszenie mamy informację, że wystarczy przestrzegać kilku zasad i prawdopodobieństwo "złapania" tej choroby będzie minimalne.

Jakkolwiek Polska została uznana za kraj wolny od brucelozy od 1980 roku, zdarzają się jej pojedyncze przypadki, najczęściej "importowane" z rejonów o większej częstości występowania tej choroby (np. basen Morza Śródziemnego, Azja, Ameryka Południowa). Warto więc wiedzieć, jak jej uniknąć:

spożywaj wyłącznie pasteryzowane mleko i jego przetwory, unikaj jedzenia surowego lub niedogotowanego mięsa, kupuj produkty pochodzenia zwierzęcego w sprawdzonych miejscach, dbaj o właściwą higienę osobistą, zwłaszcza po kontakcie ze zwierzętami.

