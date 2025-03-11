Na Węgrzech wykryto ognisko groźnej choroby wirusowej bydła. To pierwszy przypadek od 54 lat. Fot.123rf

Zaczęło się od Węgier. Pryszczyca zaatakowała tamtejsze bydło. Polska już wprowadziła kontrole na granicy ze Słowacją. Wirus pryszczycy bardzo łatwo przenosi się między zwierzętami i jest dla nich groźny. Przypadki zakażenia się ludzi są rzadkie, ale się zdarzają. Wyjaśniamy, jakie są jego pierwsze objawy i na ile w Polsce jesteśmy zagrożeni.

Pryszczyca, znana również jako choroba pryszczycowa, to wirusowa infekcja wywoływana przez wirus FMDV (Foot-and-Mouth Disease Virus, FMDV), która dotyka zwierząt kopytnych. Atakuje głównie zwierzęta gospodarskie, to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych, szczególnie dla bydła, owiec, kóz i świń.

Czym jest pryszczyca i kogo atakuje?

Wirus jest bardzo zakaźny, dodatkowo odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i może przetrwać w ciele zwierzęcia przez bardzo długi czas. W momencie pojawienia się ognisk choroby konieczne jest zlikwidowane całych stad, w których pojawiło się zakażenie. To naturalnie powoduje ogromne straty w produkcji zwierzęcej.

Pierwszy przypadek pryszczycy na Węgrzech od 54 lat

To zła wiadomość dla węgierskich rolników, ponieważ właśnie wykryto ją w tym kraju pierwszy raz od 54 lat – w gospodarstwie, w którym znajdowało się 1,4 tys. sztuk bydła.

Na tę wiadomość zareagowało polskie ministerstwo rolnictwa, które w porozumieniu z policją, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Transportu Drogowego będzie prowadzić szczegółowe kontrole transportów zwierząt. Planowane są również dyżury weterynaryjne na granicy ze Słowacją i Czechami.

Polskie władze wydały tymczasowy, 21-dniowy zakaz wwozu do Polski niektórych towarów z Węgier oraz wybranych regionów Słowacji. Chodzi oczywiście głównie o świeże mięso i produkty mięsne, słomę czy siano.

Ewentualne transporty tych produktów mogą być zawracane. Do gospodarstw rolnych nie będą wpuszczane niezdezynfekowane pojazdy ani osoby, które były na Węgrzech w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Dodatkowe kontrole obowiązywały również na granicy z Niemcami – w styczniu, kiedy ognisko pryszczycy wykryto 70 km od granicy polskiej, w Brandenburgii.

Czy pryszczyca przenosi się na ludzi?

U zwierząt pryszczyca przenosi się z chorego osobnika na zdrowe, poprzez kontakt ze śliną, wydzielinami z nosa, odchodami, mlekiem czy nasieniem. Zwierzę może się nim również zarazić pośrednio, poprzez zakażoną paszę czy wodę.

Pryszczyca nie jest chorobą zoonotyczną, czyli przenoszoną bezpośrednio ze zwierząt na ludzi. Jakkolwiek to bardzo rzadkie przypadki, do zakażenia człowieka może dojść przez bliski kontakt z zarażonymi zwierzętami lub np. spożycie surowego mięsa zakażonego pryszczycą. Ale nawet w takich sytuacjach u ludzi występują jedynie łagodne objawy.

Objawy pojawiają się około 3-4 dnia od zarażenia i są zwykle podobne do lekkiej grypy lub przeziębienia. Wśród symptomów można wymienić umiarkowaną gorączkę, ból głowy i mięśni oraz zmiany skórne, pęcherze na dłoniach, stopach i w okolicy ust.

Leczenie jest wyłącznie objawowe i polega na przyjmowaniu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.